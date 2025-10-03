Usuarios de la residencia de personas con discapacidad de Vila-real reclaman al Consell personal para atender los espacios de emergencia

Dotar del personal necesario para poder atender las situaciones de emergencia que se producirán y a las que se dará respuesta mediante las dos habitaciones que ahora construirá la Generalitat para acoger usuarios en situaciones de urgencia, es lo que reclaman ahora a la Generalitat tanto desde el Ayuntamiento de Vila-real como por parte de las familias vinculadas a la residencia de personas con discapacidad de la ciudad.

Al respecto, el concejal vila-realense de Servicios Sociales, Toni Marín, se ha congratulado de que "después de dos años en los que hemos intensificado las exigencias al Consell" para que creara estos espacios de respiro, "siempre de la mano de las familias de los usuarios", la Administración autonómica haya tomado cartas en el asunto y haya decidido llevar a cabo una intervención con un valor económico modesto (el coste de la actuación ronda los 44.000 euros), pero con que ofrecerá una solución a los familiares de los usuarios, en el sentido en que estos podrán utilizar temporalmente en estas habitaciones, en casos como, por ejemplo, que sus familiares o cuidadores tengan que ser hospitalizados.

Una lucha de una década

Al respecto, María Jesús Aceves, presidenta de la asociación Rusc, que agrupa al colectivo de familias de usuarios de la residencia de personas con discapacidad de Vila-real, incide en su orgullo "de la gran lucha que hemos llevado a cabo durante 10 años, tanto el Ayuntamiento como nosotras. Son 10 años de reivindicaciones y desde el minuto uno ha estado a nuestro lado el alcalde, José Benlloch, y los concejales, que nos han acompañado en las distintas reuniones que hemos tenido con responsables autonómicos".

Con todo, Aceves aprovecha para exigir que, "una vez estén hechas (las habitaciones de emergencia) queremos garantías, no queremos excusas ni queremos que nos digan que no hay personal". Un personal que, aseguran, es insuficiente a día de hoy para atender todas las necesidades actuales y futuras.

Críticas a las formas

Por su parte, el concejal Marín critica que "no nos hayamos enterado como toca del inminente inicio de las obras para los espacios de urgencia, que hubiera tenido que ser con una comunicación por parte de la Conselleria, sino que hemos sido conocedores de ello por la prensa y con una foto del señor Adrián Casabó (portavoz del PP en el consistorio de Vila-real), quien en este tiempo ni ha estado ni se le ha esperado y que, además, todo lo que hemos encontrado hasta ahora han sido excusas y mentiras para justificar por qué no se acometían estas habitaciones".

Además, el edil de Servicios Sociales hace hincapié en que "desde el minuto uno dijimos que si la Generalitat nos autorizaba, desde el Ayuntamiento nos hacíamos cargo de la inversión para realizar las obras de habilitación de estos espacios". Y añade: "Hasta ahora, lo único que tenemos es que por un coste de 44.000 euros, llevamos dos años y tres meses sufriendo la ausencia de algo que era y es necesario".

"Quien ha trabajado para satisfacer estas necesidades de las familias ha sido este equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Benlloch", asevera Marín. Y, al igual que reclaman desde la asociación Rusc, "exigimos el personal necesario para atender las urgencias de los usuarios, una vez habilitadas las habitaciones largamente reivindicadas".