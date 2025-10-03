Vila-real, referente científica con una nueva edición del Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía

El Centre de Congressos i Convencions El Molí de Vila-real, en el Termet, volverá a ser el centro de referencia en el ámbito de la divulgación científica y la fotografía ambiental con el XXII Simposio de Naturaleza y Fotografía, que reunirá en la ciudad, del 24 al 26 de octubre, a un total de 22 ponentes de reconocida trayectoria internacional.

El concejal del área, Javier López, junto a los representantes de EDC Natura-Fundación Omacha, Julio García Robles y Vicent Ginés Samit, han presentado una nueva edición de uno de los primeros seminarios y puntal de la marca Vila-real, Ciutat de Congressos, que arranca el viernes 24 con la presencia de Begoña Poza, directora del Museu de Ciències de València, y el doctor Fernando Trujillo, director científico de Fundación Omacha y galardonado como explorador del año por National Geographic Society, entre otros reconocimientos.

El concejal Javier López ha participado en la presentación del simposio. / Mediterráneo

De esta forma, se apuesta por "un simposio que no solo es capaz de implicar a un número elevado de profesionales de proyección internacional, sino que también nos permite valorar nuestro entorno natural, protegerlo y sensibilizarnos con la realidad que tenemos un solo planeta y se ha de cuidar", señala el edil López. Y añade que "el simposio entronca perfectamente con dos de las marcas de la ciudad, como es la de Ciencia y la Innovación, gracias a la calidad de sus ponentes y de las conferencias que podremos escuchar durante los próximos días".

Elenco de profesionales

La cita de este año incorpora a un gran elenco de profesionales de larga trayectoria y reconocimiento, como son los fotógrafos de naturaleza José Benito, Javier Morena, Pere Ribas, Paco Membrives y Díaz Formentí; y, por otra parte, los científicos Albert Masó, Ángel M. Sánchez y Sergio Girona. Pero, también dispone de un gran espacio para los valores científicos emergentes, con investigadores y fotógrafos jóvenes, como Ariadna Lacruz, Hugo Díez y Marc Albiac.

Destaca la intervención del reconocido periodista local Abel Campos, quien abordará los desafíos del cambio climático desde una perspectiva crítica y reflexiva. También será clave la participación de la comunicadora ambiental Isabel Henao, con una charla sobre la vida sostenible del ser humano y la fauna en la región de la Orinoquia. De especial interés será también la ponencia de Felipe Peña, que invitará a explorar el fascinante universo de la astronomía a través del telescopio y la fotografía científica.

También se podrá asistir a la presentación del libro del popular músico y fotógrafo Alfredo Piedrafita, Del ruido al silencio; y de dos publicaciones relativas al río Millars, a sus usos y pobladores y a la fauna: Un río de humanidad, de Vicent Ginés, y Portfolio, de Miguel Alberto. El artista Tony Tirado trae Sudamérica en clave de sol, una experiencia fotográfica acompañada por la música en directo del grupo Cacharpaya.

17 ponencias

El programa del simposio consta de 17 ponencias, que se impartirán en el Centre de Congressos i Convencions El Molí, con una amplia variedad de temáticas que alcanza desde las lejanas estrellas y constelaciones del Universo, hasta la naturaleza de la Orinoquia, del Pantanal brasileño y los safaris salvajes por África, así como una introducción a la situación del lobo ibérico y su posible llegada al Levante de la península. Todo sin olvidar los espacios naturales, su gente y biodiversidad.

El simposio coincidirá con la III Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat que se celebrará los días 25 y 26 de octubre, también en el Termet, y que servirá para promocionar el patrimonio cultural alimentario de Vila-real y fomentar el consumo responsable de productos locales. “Vila-real demuestra, una vez más, ser referente en materias tan sensibles e importantes como el cuidado y la puesta en valor de nuestro entorno, de la naturaleza, de la sostenibilidad. Este equipo de gobierno vuelve a apostar, de forma decidida, para salvaguardar nuestros ecosistemas y la biodiversidad”, afirma la vicealcaldesa y concejala de Medio Ambiente, Maria Fajardo.