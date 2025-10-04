Vila-real abre el plazo de inscripciones de candidatas a reina y damas de las fiestas para el 2026

La Junta de Festes de Vila-real ha abierto el plazo para que las jóvenes que deseen optar a ser reina o dama de la ciudad para el próximo año 2026 puedan presentar su candidatura. De esta forma, las interesadas tienen hasta el 31 de este mes de octubre para presentar las solicitudes, con el único requisito de ser mayores de 18 años si el objetivo es ser la máxima representante festiva; y de 16 años si se apuesta por ser dama.

La inscripción se puede realizar a través de un formulario disponible en la página web del Ayuntamiento de Vila-real y en el perfil de Instagram de la Junta de Festes (@festesvilareal). De hecho, este organismo festivo y autónomo es el encargado de registrar las solicitudes en el consistorio, según sea el orden de llegada de las mismas.

Vinculación con la ciudad y sus fiestas

En la candidatura, además de los datos personales, se solicita a las jóvenes que expliquen su vinculación con la ciudad, su historial de participación en las fiestas, sus preferencias por los actos patronales y si forman parte o han colaborado con alguna entidad sociocultural local, entre otras cuestiones.

Como de costumbre, el nombre de la reina y damas del 2026 se conocerá en enero.