Fotos y vídeo: Vila-real celebra la misa solemne de la fiesta principal de las rosarieres en la Arciprestal
La iglesia se llenó de fieles para rendir homenaje a la Virgen del Rosario en una de las celebraciones más emblemáticas del calendario religioso local
La iglesia Arciprestal de Vila-real ha acogido este domingo la misa solemne con motivo de la fiesta principal de la Asociación de Hijas de María del Rosario, conocida popularmente como las rosarieres. El templo se ha llenado de fieles para participar en esta tradicional celebración, uno de los actos más destacados del calendario religioso local.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas
- Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque