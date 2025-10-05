Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotos y vídeo: Vila-real celebra la misa solemne de la fiesta principal de las rosarieres en la Arciprestal

La iglesia se llenó de fieles para rendir homenaje a la Virgen del Rosario en una de las celebraciones más emblemáticas del calendario religioso local

Manolo Nebot

Francis Aznar

La iglesia Arciprestal de Vila-real ha acogido este domingo la misa solemne con motivo de la fiesta principal de la Asociación de Hijas de María del Rosario, conocida popularmente como las rosarieres. El templo se ha llenado de fieles para participar en esta tradicional celebración, uno de los actos más destacados del calendario religioso local.

