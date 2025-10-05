Fotos y vídeo: Vila-real celebra la misa solemne de la fiesta principal de las rosarieres en la Arciprestal

La iglesia Arciprestal de Vila-real ha acogido este domingo la misa solemne con motivo de la fiesta principal de la Asociación de Hijas de María del Rosario, conocida popularmente como las rosarieres. El templo se ha llenado de fieles para participar en esta tradicional celebración, uno de los actos más destacados del calendario religioso local.

