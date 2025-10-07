Vila-real impulsa el mantenimiento integral de la red de alcantarillado por 1,9 millones

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha un ambicioso contrato de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado municipal, con un presupuesto base de 1.949.165,84 euros y una duración prevista de cuatro años. La licitación busca garantizar el correcto funcionamiento y conservación de un entramado hidráulico clave para la gestión urbana de la ciudad. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 31 de octubre.

El contrato abarca la totalidad del casco urbano, las zonas industriales y urbanizaciones del municipio, así como las nuevas obras que se ejecuten durante el periodo de vigencia del servicio. En total, la red de saneamiento alcanza aproximadamente 170 kilómetros de colectores, con diámetros que oscilan entre 300 y 1.000 milímetros, y comprende alrededor de 4.000 imbornales, además de estaciones de bombeo, tanques de tormenta y depósitos de infiltración.

Los pliegos establecen que la empresa adjudicataria deberá realizar tanto mantenimiento preventivo como correctivo, incluyendo limpieza de arquetas, rejillas, sumideros y bombas, así como la extracción de sedimentos y residuos sólidos. Además, se contemplan obras de reparación y mejora de tramos dañados, remozado de registros y la sustitución de elementos deteriorados, con el objetivo de evitar atascos y garantizar la operatividad de la red ante lluvias intensas u otros eventos extraordinarios.

Los trabajos de limpieza se realizarán principalmente mediante procesos mecánicos, combinando agua a alta presión y aspiración por vacío, con apoyo manual cuando sea necesario. Asimismo, el contratista será responsable del transporte y disposición final de los residuos extraídos, asegurando su traslado a vertederos autorizados o estaciones depuradoras acreditadas, cumpliendo la normativa vigente de seguridad, salud y medio ambiente.

Actuaciones

La red de alcantarillado de Vila-real está organizada en dos ramales principales. Uno de ellos conecta con la EDAR mancomunada de Onda, Betxí, Vila-real y Les Alqueries, mientras que el otro dirige sus aguas residuales a la depuradora municipal junto al río Millars. Esta división estratégica permite una gestión eficiente del flujo de aguas residuales y pluviales, minimizando riesgos de inundaciones y mejorando la resiliencia urbana.

Este contrato no solo garantiza la limpieza y mantenimiento de la infraestructura existente, sino que también incluye actuaciones preventivas ante emergencias, inspecciones periódicas y mejoras en tramos críticos. De esta manera, Vila-real refuerza la sostenibilidad de su red de saneamiento, optimiza la calidad del servicio y protege la salud pública, consolidando la planificación urbana como un pilar de la gestión municipal.

Con esta licitación, el consistorio avanza en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas, apostando por un mantenimiento integral y sostenible.