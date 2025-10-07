Maratón de entrevistas en Vila-real: 1.500 personas optan a 250 ofertas de trabajo

En un mercado laboral en constante transformación, los foros de empleo se han convertido en una herramienta esencial para conectar talento y oportunidades. Estos encuentros no solo facilitan el contacto directo entre empresas y demandantes de trabajo, sino que también fomentan la creación de redes profesionales, impulsan la formación y promueven la empleabilidad. Además, contribuyen a reducir el desempleo, a dinamizar la economía local y a fortalecer el tejido empresarial mediante el intercambio de conocimiento y experiencia.

Un claro ejemplo de ello es el Foro Ocupa’t, celebrado este martes en el Centre de Congressos de Vila-real. Este evento, que alcanza su séptima edición, se ha consolidado como una cita de referencia en materia de ocupación y emprendimiento en la provincia de Castellón. Bajo la coordinación técnica de la empresa local RH en positivo, el foro reunió a 59 empresas, 25 entidades y generó unas 250 ofertas de trabajo. Con cerca de 1.500 personas inscritas y casi 4.000 candidaturas recibidas, la jornada demostró su capacidad para servir de puente entre quienes buscan empleo y quienes buscan talento.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, destacó durante la inauguración que este tipo de encuentros representan “una muestra más del liderazgo colaborativo del Ayuntamiento, junto a otras entidades, en materias fundamentales como la ocupación y la innovación”.

El Fòrum Ocupa't de Vila-real, en imágenes / Toni Losas

Reivindican más apoyo institucional

Los datos avalan el éxito de la iniciativa: más de 950 entrevistas programadas y 329 personas citadas a procesos de selección. De las cerca de 1.500 personas inscritas, el 55% provienen de otras localidades próximas a la ciudad. En este sentido, Benlloch también aprovechó para subrayar la falta de apoyo institucional, lamentando que el consistorio tenga que financiar con recursos propios un evento “tan importante para la ciudadanía y de alcance comarcal”.

En este sentido, el alcalde anunció que el Ayuntamiento presentará una propuesta en el próximo pleno para exigir a la Generalitat Valenciana un mayor respaldo a los municipios que impulsan foros de empleo. Recordó, además, que las competencias en materia de trabajo y formación dependen de la Generalitat, cuya falta de coordinación está dificultando la inserción laboral. Benlloch insistió en que los ayuntamientos, por su cercanía y conocimiento del territorio, pueden desempeñar un papel clave para conectar las necesidades del tejido empresarial con los perfiles profesionales disponibles. Iniciativas como Ocupa’t, recordó, son un ejemplo de cómo la colaboración y la acción local pueden generar oportunidades reales de futuro.

«Recibimos constantemente mensajes de empresas que no encuentran trabajadores, y a la vez miles de personas buscan una oportunidad. Los ayuntamientos podríamos ser fundamentales para canalizar estas demandas, pero necesitamos el apoyo de la Generalitat», remarcó. Benlloch criticó que, con el PP y Vox en el Gobierno autonómico, «hemos sufrido un recorte, hasta la desaparición, de programas que ofrecían oportunidades laborales a los jóvenes como el EMPUJU»