Vila-real no celebrará ningún acto institucional por el 9 d’Octubre

La decisión de la Junta de Portavoces se basa en que «no existe una tradición histórica en la ciudad» y recuerdan que se desarrollan citas previas y posteriores

El pasado año el acto institucional por el 9 d'Octubre se celebró sin la presencia de Vox, ni del PP.

El pasado año el acto institucional por el 9 d'Octubre se celebró sin la presencia de Vox, ni del PP.

Gràcia Pasqual

Vila-real

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vila-real, integrada por representantes de los cuatro partidos con representación municipal, ha acordado por consenso no organizar ningún acto institucional con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La decisión se basa en que “no existe tradición histórica en la ciudad de celebrar actos institucionales en esa jornada”, según explican desde el consistorio. En su lugar, y con el objetivo de reforzar “el consenso, el diálogo y la unión en torno a la historia común y el orgullo de ser valencianos”, los grupos municipales han decidido elaborar un documento conjunto, redactado por el concejal de Normalización Lingüística, Santi Cortells, que podrán firmar las cuatro formaciones.

Desde el equipo de gobierno recuerdan que, aunque no habrá actividades oficiales el 9 d’Octubre, sí se mantiene una programación cultural y cívica en los días previos y posteriores, “como el Correllengua, tanto el escolar como el cívico previsto para la tarde del día 8, o la Plaça del Camacuc, el día 25”, explican.

El Ayuntamiento subraya además que Vila-real rinde homenaje a su fundador cada 20 de febrero, fecha del aniversario de la ciudad, con una ofrenda floral que gana participación cada año y con actividades complementarias como el Fem Xulla, que buscan potenciar el sentimiento de identidad local.

