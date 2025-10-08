Casabó (PP) presenta un full de ruta amb 5 claus per a impulsar Vila-real en 2026
El portaveu del Partit Popular anuncia propostes en matèria de política fiscal, seguretat, comerç, educació i família per a incorporar al pressupost de 2026
El portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó, ha presentat aquest matí un full de ruta amb cinc claus “amb l'objectiu de donar a Vila-real un nou impuls l'any vinent”. Per a això, el líder dels populars ha presentat cinc propostes que demanarà s'incorporen al pressupost municipal de 2026.
“Vila-real necessita un projecte responsable i il·lusionant, que siga capaç de donar resposta a les necessitats reals de les famílies, les empreses i els autònoms, però no podem esperar a posar en marxa tot això quan es produïsca el canvi de govern en 2027, cal actuar ja”, assegura Casabó, qui ha presentat propostes en matèria de política fiscal, seguretat, comerç, educació i família.
Segons ha explicat el líder dels populars, “en política fiscal, proposem una rebaixa substancial de l'IBI que compense de manera real i efectiva la injusta i desproporcionada taxa d'escombraries imposada pel govern de Benlloch”. “Una bona gestió no passa per pujar impostos, sinó per administrar millorels recursos de tots els veïns”, ha afegit.
Per a aconseguir que Vila-real siga una ciutat més segura, el PP insisteix a recuperar les unitats de la Policia de Barri i la Rural. “Volem que la nostra ciutat siga més segura amb un servei pròxim i de proximitat. Considerem que aquestes unitats de la Policia Local, que han sigut desmantellades pel govern de Benlloch, aportaven major tranquil·litat entre elsveïns i els agricultors”, ha explicat Casabó.
Perquè Vila-real torne a ser una ciutat viva, els populars reiteren la necessitat de mantindre les campanyes de bons comercials, així com impulsar un pla d'embelliment urbà de Vila-real, especialment en els entorns comercials. “Hi ha zones de la ciutat que presenten un estat d'abandó total per la falta de manteniment, per la qual cosa resulta necessari actuar en aquestes zones per a millorar la imatge i que resulten atractives per als ciutadans”, explica el portaveu del PP.
El Partit Popular també aposta per incorporar en el pròxim pressupost una partida per a posar en marxa un pla de climatització dels centres educatius, “que garantisca el benestar de l'alumnat i del professorat durant tot el curs”. A més, Casabó ha incidit també en la urgència d'actuar als parcs infantils de la ciutat, “que necessiten una renovació integral”. “Necessitem renovar els jocs infantils perquè els nostres parcs siguen espais en méssegurs i accessibles perquè les famílies estiguen tranquil·les mentre els més xicotets es diverten”, ha detallat.
“Aquestes cinc propostes són fruit de l'escolta activa amb els veïns i són part del full de ruta del Partit Popular per a fer de Vila-real una ciutat més segura, viva i preparada per al futur. Davant el caos en la gestió i la paràlisi d'un govern esgotat, existeix una alternativa i un projecte real que és el que representa el PP”, ha conclòs Casabó.
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: 'Nos dicen que tenemos muy buenos precios
- Vila-real no celebrará ningún acto institucional por el 9 d’Octubre
- Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real: los obreros logran salir a tiempo
- Se enciende la alarma en la cerámica: la producción encadena tres meses seguidos de descensos
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- ¿Noche desafortunada o negocio mal calculado en un festival de Castellón?