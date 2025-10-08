Vila-real repara els problemes de subministrament elèctric en la Ciutat Esportiva Municipal: adeu a les zones fosques
L'Ajuntament ha substituït quatre columnes de projectors amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i les condicions per a la pràctica esportiva en horari nocturn
La Ciutat Esportiva Municipal (CEM) Pau Francisco Torres és objecte de millores per part de l’Ajuntament de Vila-real. En les últimes setmanes, s’han resolt els problemes de subministrament elèctric que patia aquesta zona verda i s’han substituït quatre columnes de projectors amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i les condicions per a la pràctica esportiva en horari nocturn en acabar amb punts foscos. Aquestes intervencions s’emmarquen en el pla de manteniment i millora contínua de les instal·lacions municipals que impulsa el consistori, amb la voluntat d’oferir espais de qualitat per a clubs, esportistes i usuaris en general.
L’actuació executada per Serveis Públics en l’enllumenat ha permés solucionar avaries tècniques i problemes amb el cablejat i s’han renovat tres columnes de la part exterior i una de la part interior de la instal·lació, amb la incorporació de 16 nous projectors d’última generació que ofereixen més potència que els anteriors i s’han redirigit per a evitar zones fosques. L’actuació, amb una inversió de prop de 20.000 euros, s’emmarca dins del projecte global de present i futur que l’Ajuntament està desenvolupant per a la modernització i eficiència de l’enllumenat públic de la ciutat. La regidora de Serveis Públics i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha destacat que “aquestes millores permeten no sols incrementar la qualitat lumínica i la seguretat de les instal·lacions municipals, sinó també avançar cap a un model més sostenible i eficient en la gestió de l’enllumenat”.
Des de l’equip de govern han demanat disculpes als usuaris de la CEM que durant els darrers mesos “han utilitzat aquest espai sense que presentara les millors condicions”.
També en unes setmanes, i dins de la programació del Mes de la Sostenibilitat, es durà a terme la plantació d’arbres en aquest espai de la ciutat dins del Pla de millora de zones verdes. Una acció que vindrà de la mà Pamesa Grupo Empresarial en la qual participaran voluntàries i voluntaris de la mercantil en una jornada prevista el 18 d’octubre. “En un context de crisi climàtica, garantir espais amb ombra natural és protegir els nostres majors, a la infància i als que més pateixen la calor. La justícia ambiental comença amb polítiques verdes com aquesta”, ha destacat Fajardo, també responsable de Medi Ambient.
