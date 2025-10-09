Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La flama del valencià il·lumina Vila-real amb el Correllengua cívic

Dolçainers, tabaleters, gegants i teatre de carrer, amb el grup Paraules d’aire, van formar part de la comitiva que va recórrer distints carrers de la ciutat fins a la plaça Major, on el regidor de Normalització Lingüística va iniciar els parlaments i es va llegir el manifest, a càrrec de la professora Reyes Aymerich

Vila-real

Vila-real va viure aquest dimecres una nova edició del Correllengua cívic, una activitat emmarcada dins de la programació especial organitzada per la regidoria de Normalització Lingüística amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa, que compta amb la col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), forma part d’un cicle de cites dedicat a la llengua i la cultura valencianes, com el Correllengua escolar que, des de dilluns, ha recorregut diversos centres educatius de la ciutat.

La flama del Correllengua va ser fidel a la seua cita. / Mediterráneo

La comitiva, on no va faltar la simbòlica flama, es va concentrar al carrer de Bayarri per iniciar una cercavila plena de música, color i reivindicació lingüística. Van participar el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real i la companyia Paraules d’aire, que van aportar ritme, tradició i teatre de carrer.

La música dels dolçainers i tabaleters va formar part de la comitiva. / Mediterráneo

Mantenir viva la llengua

Un cop arribats a la plaça Major, el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, va saludar als assistents. Tot seguit, la professora vila-realenca i membre de Famílies pel Valencià, Reyes Aymerich, va ser l’encarregada de llegir el manifest del Correllengua, un text que reivindica la vitalitat de la llengua i el compromís ciutadà per mantenir-la viva en la societat.

Reyes Aymerich va llegir el manifest de l'acte. / Mediterráneo

La proposta cívica va concloure amb l’espectacle d’animació El cabàs de les paraules oblidades, a càrrec de Paraules d’aire.

Programació

Respecte a la resta de programació, aquest divendres tindrà lloc la projecció de la pel·lícula L’àvia i el foraster, als Cines Sucre, a les 11.30 hores, per a l’alumnat de Secundària. L’última activitat és la Plaça del Camacuc, dissabte 25 d’octubre, a la plaça Major, amb la presentació del llibre Contes en valencià, de Júlia Cantavella; tallers i espais d’animació lectora i concert de Trobadorets. Ho organitza l’ACPV amb col·laboració de l’Ajuntament.

«Animem a tots a participar d’aquests actes pel nostre poble valencià i per la nostra llengua que cal preservar i fomentar perquè es mantinga viva», indica Cortells.

