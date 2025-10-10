Vila-real exporta su modelo del Consell de Xiquets en una cumbre internacional

Vila-real exporta su modelo del Consell de Xiquets i Xiquetes en un foro de alcance mundial. Lo hizo a través del alcalde, José Benlloch, que participó en una jornada clave de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada en Vitoria-Gasteiz, en la que intervino en la mesa redonda titulada La Gobernanza Digital, impulso a la transparencia y participación pública, junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Óscar López; la alcaldesa de la ciudad anfitriona, Maider Etxebarria; y el primer edil de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Benlloch puso en valor el Modelo Vila-real, una forma de entender y gobernar la ciudad basada en la alianza con la sociedad civil. Destacó la experiencia de la ciudad en materia de gobierno abierto, con iniciativas pioneras que fomentan la participación ciudadana, especialmente la de la infancia.

Un ejemplo de ello es el Consell de Xiquets i Xiquetes, una estructura consolidada desde hace más de una década que promueve la participación activa de los niños en la toma de decisiones municipales, contribuyendo así a una democracia más inclusiva y representativa.

Benlloch, con otros participantes en la cumbre. / MEDITERRÁNEO

«Hace diez años entendimos que la participación no podía limitarse solo a los adultos. Gobierno abierto significa también escuchar a los más pequeños, porque son ciudadanos de pleno derecho y tienen mucho que decir sobre la ciudad que quieren», afirmó Benlloch. Y recalcó que en el pasado curso, 2024-2025, batieron el récord histórico de participación con 65 miembros activos, un reflejo de la creciente implicación de los centros educativos y las familias.

Creado hace diez años

El Consell de Xiquets i Xiquetes fue creado por acuerdo plenario el 26 de enero de 2015, con la aprobación de su reglamento de funcionamiento. Se trata de un órgano consultivo y educativo, dependiente del Ayuntamiento, que promueve la inclusión, la corresponsabilidad y la educación cívica entre el alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO de todos los centros educativos de la ciudad.

Este órgano ha sido reconocido como un referente autonómico en participación infantil, contribuyendo de forma activa a la aplicación de la Ley 26/2018, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, que reconoce la participación como un derecho fundamental.

En la mesa redonda, los participantes también abordaron los retos de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de una regulación ética que proteja los derechos y la privacidad de la ciudadanía. Benlloch subrayó que la IA «ya está entre nosotros y debemos aprender a gobernarla para que sea una herramienta al servicio de la sociedad, no una amenaza».

Y remarcó el compromiso de Vila-real con la transparencia, la digitalización, la participación ciudadana y el uso de datos abiertos como claves para construir ciudades más justas, democráticas y sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el 16: instituciones sólidas, inclusivas y participativas. Con diez años de funcionamiento ininterrumpido, el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real «no solo ha dejado huella a nivel local, sino que ha contribuido a multiplicar el número de consejos infantiles en la Comunitat, pasando de 6 en 2015 a más de 70 en la actualidad», reivindicaron fuentes municipales. Además, el municipio cuenta con representantes en el primer Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat (2022) y en el Consejo Europeo.