Benlloch plantea crear un segundo albergue en el edificio del Molí Nou en Vila-real

¿Y si el Molí Nou de Santa Sofía, el segundo molino más antiguo de Vila-real y adquirido por el Ayuntamiento en 2023, pudiera convertirse en el futuro en un albergue? Es una posibilidad de uso que plantea el alcalde, José Benlloch, para este edificio, que data de 1362, una vez lo rehabiliten.

El consistorio compró hace dos años y medio este singular inmueble a la familia Montoliu por un importe de 250.000 euros y ahora trabaja en el proyecto para remodelarlo, a falta de definir un uso, por lo que cree que habilitar allí una nueva zona de hospedería podría ser muy útil para la ciudad. «Hemos limpiado el Molí Nou y hemos visto que está en bastantes buenas condiciones. Cuando podamos tener el proyecto terminado, lo rehabilitaremos de forma potente. Tiene siete-ocho habitaciones que podrían dar pie a crear un segundo albergue», razona.

Contar con un segundo alojamiento de estas características «hace mucha falta» en el municipio porque, según relata, desde que reinauguraron el albergue municipal de la Mare de Déu de Gràcia, situado en el paraje del Termet, están «colapsados» por la cantidad de gente que pide pernoctar allí. «Tenemos ya 54.000 habitantes en Vila-real y quizá nos pueda salir allí un albergue de 10-12 habitaciones que podría ser interesante en el entorno del río Millars», argumenta el primer edil.

Punto de encuentro

Aunque aún hay que rehabilitarlo para explorar a fondo esa propuesta, dada su bucólica ubicación y las buenas condiciones en las que se encuentra el edificio, Benlloch apuesta por darle ya utilidad, de modo que defiende que el Molí Nou puede ser un buen lugar para que la asociación de vecinos de la zona pudiera reunirse allí como punto de encuentro.

«Tenemos claro el proyecto de ciudad que queremos. Nuestro problema no es tener ese plan, sino que no tenemos dinero suficiente y encima ahora no nos ayuda nadie. El Pacte de la Llum de Tol (suscrito entre el PSPV-PSOE y Compromís) tiene claro lo que quiere para Vila-real», hace hincapié el munícipe.

Esa máxima que defiende, la de inyectar recursos económicos para que el patrimonio municipal que han incorporado en los últimos años esté «en condiciones mínimas para poder utilizarlo ya», también la quieren extender, entre otros edificios, al antiguo bingo. Con la vista puesta de que a largo plazo pueda convertirse en la futura Casa de la Cultura de Vila-real, el alcalde ya planteó que, mientras tanto, el inmueble de la avenida del Cedre podría ser un local de ensayos para las asociaciones o acoger la Fira de Nadal.