Sanitat tramita tres grandes proyectos para mejorar el Hospital de la Plana en Vila-real

La Conselleria de Sanitat acelera la tramitación de tres grandes proyectos para mejorar las instalaciones del Hospital de la Plana, ubicado en Vila-real.

Se trata de tres ampliaciones de sendas infraestructuras y áreas clave para el funcionamiento del centro sanitario, como son la zona de consultas externas, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el aparcamiento.

Nuevo edificio para consultas externas

Una de las mejoras que llevaba en stand by desde hace dos años es la construcción del nuevo edificio para consultas externas. Desde que la Generalitat adjudicara la redacción del proyecto y la dirección de obra por 1,3 millones en septiembre del 2023 no se habían producido grandes avances, hasta que hace unos pocos meses solicitó ya la licencia de obras y la ambiental para acometer los trabajos. De hecho, el proyecto se encuentra ahora en exposición pública.

Contar con un nuevo edificio para consultas externas para descongestionar esta parte del hospital y mejorar así la atención al paciente era una larga reivindicación tanto de los usuarios como de los profesionales sanitarios.

Ampliar la UCI

Otra intervención proyectada a medio-largo plazo es la segunda fase para ampliar la UCI del hospital, cuyas obras ya han salido a licitación por 1,1 millones y hay tres empresas interesadas en acometer los trabajos, que consistirán en la construcción de cuatro boxes y una sala de intervención.

Hay que recordar que entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 ya realizaron una ampliación de esta unidad para intentar darle mayor versatilidad y así tratar de ajustarse a las necesidades cambiantes que demanda la asistencia sanitaria actual al paciente crítico.

Inicialmente se preveía incorporar seis nuevos boxes, pero finalmente han considerado necesario tener una sala de intervención para técnicas de estimulación cardíaca dentro de la ampliación de la UCI. «Esas técnicas se han de realizar con las garantías de asepsia que proporciona una sala de intervenciones y que actualmente se hacen en un quirófano de cirugía general, algo totalmente desaconsejable, dada la falta de disponibilidad de ese quirófano», desgrana la memoria del proyecto.

Por ello, reconvertirán el espacio de dos boxes de los seis que faltan por construir en una sala de intervención específica para implantes de marcapasos y técnicas de intensivos, lo que permitirá «acabar con la dependencia de los quirófanos generales y los retrasos que esto ocasiona, además de mantener actualizada la cartera de servicios a las nuevas opciones terapéuticas, que no se pueden asegurar con la infraestructura actual».

154 plazas más de párking

La tercera gran intervención proyectada para la Plana es la construcción de un nuevo párking, que estará situado entre las dos zonas de aparcamiento que hay al norte del hospital, aprovechando al máximo el espacio disponible.

La previsión es crear 154 nuevas plazas de estacionamiento en batería en el recinto, de las cuales 124 se sitúan en los bloques centrales y 30 a lo largo del vial perimetral situado más al oeste del párking.

De momento, Sanitat ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la dirección de obra. Según los pliegos, la estimación es que las obras ronden los 470.000 euros.

Actualmente, el hospital dispone de 860 plazas de aparcamiento, pero desde la propia Conselleria reconocen que son «insuficientes debido al incremento de los trabajadores y usuarios que diariamente visitan el centro, y la escasez de alternativas que permiten prescindir del vehículo particular».