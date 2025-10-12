Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta

El Ayuntamiento suspende las clases y las actividades culturales y deportivas al exterior

Zona de Molí Nou inundada por la lluvia en Vila-real, este sábado.

Zona de Molí Nou inundada por la lluvia en Vila-real, este sábado. / Toni Losas

David Donaire

Vila-real

La alerta naranja prevista este lunes en el litoral de Castellón ya ha desencadenado las primeras suspensiones de clases en los municipios.

El primer ayuntamiento que ha anunciado ya que no habrá actividad en las aulas este lunes es Vila-real, que a las 21.47 de este domingo ha dado a conocer que, ante la alerta meteorológica adversa por la borrasca Alice, suspende las clases y las actividades deportivas y culturales en exteriores.

Comunicado del Ayuntamiento.

Comunicado del Ayuntamiento. / Mediterráneo

"Se recomienda extremar la precaución, actuar con prudencia y evitar desplazamientos innecesarios", aconsejan desde el Ayuntamiento.

Previsión para este lunes.

Previsión para este lunes. / Mediterráneo

TEMAS

Tracking Pixel Contents