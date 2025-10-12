Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
El Ayuntamiento suspende las clases y las actividades culturales y deportivas al exterior
Vila-real
La alerta naranja prevista este lunes en el litoral de Castellón ya ha desencadenado las primeras suspensiones de clases en los municipios.
El primer ayuntamiento que ha anunciado ya que no habrá actividad en las aulas este lunes es Vila-real, que a las 21.47 de este domingo ha dado a conocer que, ante la alerta meteorológica adversa por la borrasca Alice, suspende las clases y las actividades deportivas y culturales en exteriores.
"Se recomienda extremar la precaución, actuar con prudencia y evitar desplazamientos innecesarios", aconsejan desde el Ayuntamiento.
