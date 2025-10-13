Grúas Tomás celebra su 50º aniversario con una gala llena de magia y homenajes en Vila-real
850 personas asisten en el Centre de Congressos a un evento con gran representación empresarial
El Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real se vistió de gala el sábado para acoger la fiesta del 50º aniversario de Grúas Tomás, una empresa familiar con sede en la ciudad fundada en 1975, que se ha convertido en todo un referente en el ámbito de las maniobras complejas con transporte especial y elevación de cargas.
Pese a ser una jornada marcada por la lluvia, 850 personas no quisieron perderse la gala con la que esta compañía ha conmemorado su medio siglo de vida.
Asistieron clientes y proveedores procedentes de casi todos los rincones de España (Galicia, Asturias, Andalucía, Madrid...) y también del extranjero (Holanda, Italia o Alemana), además de una muy destacada representación empresarial de sectores de todo tipo, especialmente de la cerámica y el transporte. También acudieron representantes del Villarreal CF y Héctor Colonques, de Porcelanosa.
Fue un baño de masas por todo lo alto para honrar la trayectoria de esta compañía creada hace 50 años por Tomás Bellido Hernández y Carmen García Bartoll, que actualmente está dirigida por sus tres hijos, los hermanos Tomás, Miguel y Alejandro. De hecho, el alcalde, José Benlloch, que encabezó una nutrida representación municipal en el evento, entregó una alegoría a Carmen como señal de homenaje a su valentía, dedicación y superación estos años.
También reconocieron de forma póstuma a su marido, Tomás Bellido, por levantar en su momento esta empresa que no ha parado de crecer con el paso de las décadas.
La gala contó con Pepa Cases como conductora y maestra de ceremonias y el estelar espectáculo del Mago Yunke, que dejó completamente boquiabierto a los asistentes con un show en el que exhibió sus mejores trucos.
La cantante Dayan Soul y un deejay alargaron el evento hasta la madrugada.
El Vasco se encargó de poner el catering en una gala que, aunque la lluvia obligó a que fuera completamente indoor (había previsto un concierto en el exterior), no defraudó a nadie.
