Las jornadas de la Olla de la Plana de Vila-real estrenan padrino: un chef con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol

Con la de este año, son 16 las ediciones que cumplen las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real, con la olla de la Plana como protagonista. Una cita en la que participan un total de 19 restaurantes de la ciudad y que ofrecerán, del 1 al 30 de noviembre, diferentes menús en los que el plato estrella será el guiso tradicional de Vila-real y la comarca.

El concejal Xus Madrigal, y representantes de Ashiovi y la Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real han presentado la 16º edición de las jornadas gastonómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana. / Mediterráneo

Como evento previo a la oferta culinaria en los establecimientos hosteleros de Vila-real, el próximo lunes, 20 de octubre, tendrá lugar la iniciativa Cuina en Viu, en la que se darán cita seis prestigiosos cocineros y especialistas gastronómicos, que serán los encargados de realizar una serie de ponencias en las que la tradición, la cocina de mercado y el fomento de la sostenibilidad en la cocina serán protagonistas de la sesión-

Gastronomía al más alto nivel

Se trata de un evento, que tendrá lugar de 9.30 a 14,00 horas en el Teatre Tagoba, en el que se darán cita chefs que suman un total de seis estrellas Michelin y 11 soles Repsol, entre otros muchos reconocimientos. Y es que, para esta 16ª edición de la jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana ejercerá como padrino el reconocido chef valenciano Ricard Camarena (dos estrellas Michelin, una estrella Verde Michelín y tres soles Repsol), que coge el testigo del televisivo cocinero Pepe Rodríguez (Masterchef, de TVE).

Los restaurantes participantes en las jornadas de Olla de la Plana Los establecimientos hosteleros que ofrecerán sus menús con Olla de la Plana como plato principal, del 1 al 30 de noviembre son: Al d'Emilio, Bar La Plana, Bar Madrigal, Bárbaro, Bocatería Lluïsos, Booncata, Casa Silvestre, Cervecería Bocatería El Chufi, De Feli, El Ceramista, El Cortijo de Sánchez, El Faro, El Miso, Rincón de la Olivereta, Els XIII, Los Maños, Pinky Cafetería Bocatería, El Casino y El Termet.

De esta forma, además de Camarena, que ejercerá de conductor de la cita de este año de Cuina en Viu, participarán con sus ponencias y demostraciones la periodista gastronómica Carla Centelles: y los chefs Miguel Barrera (Cal Paradís de Vall d'Alba), Elena Lucas (La Lobita, de Navaleno, en Soria), Jeroni Castell (Les Moles, de Ulldecona), y María Gómez (Magoga, de Cartagena).

Este es el cartel anunciador de la Cuina en Viu, que tendrá lugar el próximo lunes, 20 de octubre en el Teatre Tagoba. / Mediterráneo

Así, Centelles hablará de la gastronomía como transmisor del conocimiento popular, con la Olleta de la Plana como protagonista. Por su parte, Barrera ofrecerá su ponencia L'Olleta de la Plana de l'Arc, Evolución y Aplicaciones; Elena Lucas disertará sobre Miradas al Pinar y la Tradición, la responsabilidad de cocinar un legado; Castell se centrará en la Escudella Catalana y sus interpretaciones; y Gómez hará lo propio con su ponencia Caldo con pelotas, tradición y visión desde el Campo de Cartagena.

Quién es quién en la cita de 'Cuina en Viu' Ricard Camarena . Reconocido chef valenciano del restaurante Ricard Camarena. Ejercerá de padrino de las jornadas gastronómicas de Vila-real. Cuenta con dos estrellas Michelin, una estrella Verde Michelin y tres soles Repsol. Además, está reconocido como el sexto mejor restaurante vegetariano del mundo.

. Reconocido chef valenciano del restaurante Ricard Camarena. Ejercerá de padrino de las jornadas gastronómicas de Vila-real. Cuenta con dos estrellas Michelin, una estrella Verde Michelin y tres soles Repsol. Además, está reconocido como el sexto mejor restaurante vegetariano del mundo. Carla Centelles . Es periodista gastronómica y CEO de la empresa Terrenae. Miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. En su haber cuenta con los premios 100 Jóvenes Talentos del 2023, del Bask Culinary Center; Impulso Agro 2025 para los nuevos hábitos de consumo, de Caixabank y Banco Central; y Divulgación de GastroCope.

. Es periodista gastronómica y CEO de la empresa Terrenae. Miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. En su haber cuenta con los premios 100 Jóvenes Talentos del 2023, del Bask Culinary Center; Impulso Agro 2025 para los nuevos hábitos de consumo, de Caixabank y Banco Central; y Divulgación de GastroCope. Miguel Barrera . Referente y colaborador de la jornadas gastronómicas de Vila-real. Chef del restaurante Cal Paradís de Vall d'Alba, reconocido con una estrella Michelin, una estrella Verde Michelin y dos soles Repsol.

. Referente y colaborador de la jornadas gastronómicas de Vila-real. Chef del restaurante Cal Paradís de Vall d'Alba, reconocido con una estrella Michelin, una estrella Verde Michelin y dos soles Repsol. Elena Lucas . Chef del restaurante La Lobita, de Navaleno (Soria). Cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

. Chef del restaurante La Lobita, de Navaleno (Soria). Cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Jeroni Castell . Restaurante Les Moles, de Ulldecona (Tarragona). Ha siso merecedor de una estrella Michelin, una estrella Verde Michelin y dos soles Repsol.

. Restaurante Les Moles, de Ulldecona (Tarragona). Ha siso merecedor de una estrella Michelin, una estrella Verde Michelin y dos soles Repsol. María Gómez. Es la chef del restaurante Magoga, de Cartagena (Murcia). Cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. 2025

Presentación oficial

El concejal de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal; el presidente de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), Emilio Miralles; y el máximo responsable de la Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real, Ximo Abril, han sido los encargados de presentar este lunes la programación de la 16ª edición de las jornadas que Vila-real dedica a la olla de la Plana.

El acontecimiento, ya consolidado como una de las citas gastronómicas más importantes del calendario local, pretende poner en valor la riqueza culinaria de Vila-real e impulsar el sector hostelero a través de propuestas que unen tradición, innovación y promoción económica. “Noviembre, en Vila-real, vuelve a ser el mes de la gastronomía de cuchara con el tradicional tributo a la olla de la Plana, una iniciativa que este año suma 19 establecimientos participantes”, ha destacado el edil Madrigal.

Concurso nacional

Por su parte, Miralles ha recordado que, también el día 20, aunque por la tarde, tendrá lugar el Concurso Nacional de Olla de la Plana que pretende “implantar unas normas de máxima calidad en la restauración así como una mayor divulgación y reconocimiento de la Olla de la Plana en el ámbito nacional”. El presidente de Ashiovi ha agradecido al Ayuntamiento, y al técnico de la Agencia de Desarrollo Local, Lluís Juan, "su colaboración durante todas las ediciones que se han celebrado" y ha anunciado las cuantías de los premios del concurso de olleta, que este año irán de los 1.000 euros y trofeo del primer premio nacional, a los 350 euros y trofeo del primer premio especial local. También ha recordado que la decisión del jurado calificador se hará pública en el acto de entrega de galardones previsto para el 9 de diciembre,en el Gran Casino.

Y, como no podía ser de otra manera, Madrigal ha tenido un recuerdo especial de la figura de Pasqual Batalla, quien fuera concejal de Tradiciones e impulsor de estas jornadas, y que da nombre al concurso nacional de olla de la Plana. "Su tarea incansable en la recuperación y conservación de nuestras tradiciones gastronómicas más arraigadas hizo que, por ahora, estemos celebrando la decimosexta edición de estas jornadas", ha aseverado.

Mientras, el presidente de la Associació Gastronòmica Cultural, Ximo Abril, ha incidido en el hecho de que, este año, "se prepararán 1.500 raciones de olleta que se podrán degustar, junto con las 400 raciones que aportan los diferentes locales participantes, por un precio solidario de 2 euros la ración y los asistentes podrán llevarse la cazuelita cerámica tradicional". Una recaudación que, como ha explicado Abril, se entregará íntegramente al colegio de Educación Especial La Panderola de Vila-real. La cita será el mismo lunes, 20 de octubre, a las 18:00 horas, en la plaza de la Vila.