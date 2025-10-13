Vila-real tria incorporar més passos de vianants intel·ligents dins els pressupostos participatius
La proposta naix de la Federació d'Associacions de Veïns i incorpora passos elevats amb tires web al carrer Riu Segura
El Consell de Participació Ciutadana de Vila-real, presidit per la regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, s’ha reunit per continuar avançant en el procés dels pressupostos participatius d’enguany i escollir el projecte al qual es destinarà la partida prevista, segons l’acord pres en la sessió del passat mes de setembre.
“Aquest consell és una mostra, una vegada més, del lideratge col·laboratiu d’aquest Ajuntament i una prova de la nostra gran aliança amb la societat civil”, ha destacat Caravaca.
D’entre les propostes presentades per les entitats i col·lectius locals, s’ha escollit la instal·lació de nous passos de zebra intel·ligents, una iniciativa de la Federació d’Associacions de Veïns de Vila-real. Una proposta, que s’ha unificat amb la de l’associació veïnal Atrevits, que contempla la instal·lació de passos de vianants elevats amb la incorporació de tires LED o senyals lluminoses per a augmentar la seguretat, al carrer del Riu Segura, darrere del pavelló Sebastián Mora.
Més propostes
Entre les propostes valorades hi ha també una altra iniciativa de la mateixa Federació de Veïns, que planteja una campanya de comunicació per difondre el treball de les associacions veïnals, facilitar el contacte amb la ciutadania, lluitar contra la soledat no desitjada i donar a conéixer elements clau de la societat vila-realenca. L’objectiu és apropar les tradicions locals a les persones nouvingudes, promocionar el comerç de barri i fomentar el debat ciutadà al voltant de les problemàtiques actuals.
Una altra de les iniciatives presentades ha estat la d’Acudim, que planteja la instal·lació de semàfors adaptats per a persones amb discapacitat visual, millorant així l’accessibilitat i la mobilitat segura per a tothom.
Amb la tria d’aquest projecte, l’Ajuntament de Vila-real consolida la participació ciutadana com a eina fonamental per a la presa de decisions públiques i reforça el seu compromís amb una governança oberta, inclusiva i col·laborativa. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana han expressat el seu agraïment a totes les associacions i entitats per la seua implicació i predisposició a l’hora de fer propostes per millorar la ciutat. “Una tasca que demostra que, treballant junts i juntes, fem de Vila-real una ciutat més inclusiva i solidària”, afig la regidora Caravaca.
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall
- El Gobierno acelera las obras de la antigua N-340 en Vinaròs y anuncia nuevas afecciones al tráfico