El PP de Vila-real demana «menys anuncis i més realitats» en el cas de la nova comissaria de la Policia Nacional
El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que "el Govern de Sánchez continua donant l'esquena als vila-realencs"
«El Govern de Sánchez continua donant l’esquena als vila-realencs, que continuem esperant notícies de la nova comissària de la Policia Nacional. Demanem a Benlloch que exigisca celeritat al Govern d’Espanya i inicie per fi les obres d’aquestes noves dependències policials». Així s’ha expresat el portaveu del PP, Adrián Casabó, respecte a aquest projecte.
«Hem vist com, una vegada més, el senyor Benlloch ha aprofitat la festivitat dels Àngels Custodis per a tornar a anunciar la imminent arribada d’una infraestructura, que acumula més promeses que realitats», diu el representant dels populars a Vila-real, qui desitja que aquest nou anunci «siga el definitiu».
"Menyspreu de Sánchez"
El líder local del PP reclama a l’alcalde, José Benlloch, «alçar la veu davant aquest nou menyspreu de Sánchez i el Govern d’Espanya, que ve anunciant la nova comissaria de Vila-real des de 2019, però la realitat és que els agents continuen desenvolupant la seua labor en unes dependències precàries i amb nombroses deficiències».
Casabó critica «l’abandonament del Govern de Sánchez a Vila-real», i recorda que "també estan pendents l’accés directe a la ciutat des de l’autopista AP-7, l'eliminació de la passarel·la metàl·lica de l'estació de trens, la millora de l'accés nord o les deficiències que acumula el servei de Rodalia". I conclou que "amb el PSOE Vila-real ix sempre perdent”.
