El Rosari de Farols resurge en Vila-real de la mano de los Caballeros del Pilar, tras medio siglo de olvido

En torno a medio siglo hacía que el Rosari dels Farols no se realizaba en Vila-real, como uno de los actos de las celebraciones en honor a la Virgen del Pilar. Una cita que los Caballeros del Pilar de Vila-real han recuperado del olvido y que esta tarde-noche ha discurrido entre la iglesia arciprestal y la capilla dedicada a esta Virgen.

Galería de imágenes: procesión del Rosari dels Farols / Kmy Ros

Y es que esta peculiar procesión, durante la cual se reza el rosario, arrancó su trayectoria en Vila-real en el año 1945, cuando se creó la filial en la ciudad de la Asociación de Caballeros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, aunque una veintena de años después dejó de realizarse. Ahora, y para la ocasión, la entidad vila-realense ha completado la restauración de una docena de faroles (el resto de estos elementos de los 50 iniciales se han perdido), que se han lucido en este desfile que, por otra parte, se erige como preámbulo del encuentro nacional de los Caballeros del Pilar, que se celebrará en Vila-real del 14 al 16 de noviembre.

Previsión de actividades

Un encuentro en el que, entre otros actos, tendrán lugar una misa de peregrinos, así como visitas guiadas a espacios y edificios emblemáticos de la ciudad, como el salón de actos de la Comunitat de Regants de Vila-real, la basílica de Sant Pasqual o la iglesia arciprestal.

En principio, está previsto que el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, presida la eucaristía principal del domingo, 16 de noviembre.