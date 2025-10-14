La UNED en Vila-real reabrirá su Centro de Orientación y Empleo tras tres años desactivado

Tras tres años sin esta figura "esencial", la sede de la UNED en la provincia de Castellón, ubicada en Vila-real, anuncia la convocatoria para cubrir la plaza de coordinador o coordinadora del Centro de Orientación y Empleo (COIE). Se trata de una decisión que supone un paso decisivo en la apuesta del centro universitario por reforzar la orientación académica, profesional y de empleo de su comunidad universitaria.

La plaza, que estuvo operativa hasta el 2022, vuelve ahora por la voluntad del actual director, Alejandro Ribes, pedagogo y orientador de profesión, quien considera que “la orientación educativa y profesional es una necesidad en cualquier centro universitario”. Desde el centro inciden en que este servicio se desactivó por la anterior dirección.

“Recuperar el COIE en la UNED no solo era justo, sino necesario. Los estudiantes necesitan acompañamiento académico, herramientas para su inserción laboral y apoyo en sus decisiones profesionales. Con esta convocatoria, la UNED vuelve a situar la orientación en el lugar que merece”, señala Ribes.

Concurso de méritos

El centro asociado de la UNED en Vila-real convoca esta plaza mediante concurso de méritos, en aplicación del reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno. Las solicitudes podrán presentarse en el registro del centro durante los quince días naturales siguientes a su publicación en el tablón de anuncios.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre Alejandro Ribes y Miguel Bernabé, director del Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la sede central de la UNED, quien ha mostrado su satisfacción por la reincorporación de Vila-real a la red nacional de este servicio. “Es una excelente noticia para toda la comunidad UNED. Recuperar el COIE en Vila-real supone fortalecer la red de orientación y empleo en Castellón y ofrecer a los estudiantes un servicio de calidad y continuidad”, asegura.

Pieza clave

Como explican desde esta universidad, "el COIE es una pieza clave del modelo educativo de la UNED, ya que ofrece orientación académica, asesoramiento profesional, apoyo al emprendimiento y conexión con el tejido empresarial y laboral. Su recuperación refuerza la misión social de la universidad y el compromiso del centro con la formación integral de sus estudiantes".

"Con esta convocatoria, la UNED en Vila-real abre una nueva etapa centrada en el acompañamiento educativo, el desarrollo personal y profesional, y la empleabilidad de su alumnado", añaden.