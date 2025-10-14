Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real refuerza los vínculos europeos en un encuentro en Sacile

La cita rememora el hermanamiento con el municipio italiano, del que se cumplen 11 años

La vicealcaldesa Maria Fajardo ha encabezado la delegación vila-realense en el encuentro de ciudades hermanadas celebrado en Sacile.

La vicealcaldesa Maria Fajardo ha encabezado la delegación vila-realense en el encuentro de ciudades hermanadas celebrado en Sacile. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Una delegación del Ayuntamiento de Vila-real, encabezada por la vicealcaldesa Maria Fajardo y acompañada por las edilas Miriam Caravaca, Ana Mezquita e Irene Herrero, ha participado en un encuentro de ciudades hermanadas, que ha tenido lugar en la ciudad italiana de Sacile y en el que han tomado parte, además de Vila-real, los municipios de La Réole (Francia) y Novigrad-Cittanova (Croacia), con el objetivo de renovar los acuerdos de hermandad y explorar nuevas oportunidades de cooperación europea en el marco del programa europeo Citizens, Equality, Rights and Values.

Foto de familia de todos los participantes en el encuentro de ciudades hermanadas con Sacile, celebrado en esta ciudad italiana.

Foto de familia de todos los participantes en el encuentro de ciudades hermanadas con Sacile, celebrado en esta ciudad italiana. / Mediterráneo

Durante las jornadas se han desarrollado conferencias, talleres y actividades formativas, así como encuentros con entidades locales, una misa cantada con la Cappella Musicale del Duomo de Sacile y, como momento culminante, la ceremonia oficial de renovación de los hermanamientos, celebrada en la iglesia de San Gregorio. En este acto se conmemoraron los 25 años del vínculo entre Sacile y La Réole y los 11 años del hermanamiento entre la ciudad italiana y Vila-real.

Apuesta de futuro

La vicealcaldesa Fajardo incide en que «el hermanamiento no es solo un recuerdo del pasado, sino una apuesta de futuro, viva y dinámica, que refuerza valores de convivencia, solidaridad y progreso».

La delegación vila-realense contó con la presencia de Miguel Ángel Bayarri y Pepe Nebot, miembros de la Asociación de Paranyers de Vila-real (Apaval), entidad que ha tenido un papel destacado en el origen del hermanamiento entre Vila-real y Sacile.

