El freno del Consell al plan 'Convivint' deja en párking provisional el solar para un área sociosanitaria en Vila-real

El solar de 7.500 metros cuadrados de la que el Villarreal CF formalizó la donación al Ayuntamiento en marzo del 2023 y que debería destinarse a crear una área sociosanitaria con varios recursos de Servicios Sociales se convertirá en breve en un párking provisional.

El motivo no es otro que el freno por parte del actual Consell del PP al plan Convivint, elaborado por el anterior gobierno del Botànic y en el que se preveía la creación, entre otros recursos, de una nueva residencia para personas con discapacidad, un centro ocupacional y un recinto para actividades de la asociación Ateneu, para personas con daño cerebral adquirido.

Imagen aérea de la parcela que ahora se habilita como párking provisional en el antiguo recinto de pádel de la calle Ermita. / Mediterráneo

Al respecto, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica a Mediterráneo que el objetivo de los trabajos que lleva a cabo el club groguet en la parcela que en su día albergaron unas pistas de pádel y las instalaciones de la Fundación Dolores García, en la esquina de las calles Ermita y Cordó, tienen por objetivo «mejorar el entorno del Estadio de la Cerámica, una de las zonas con mayor concentración de servicios de la ciudad y en la que uno de sus principales problemas sigue siendo la falta de espacio para estacionar los vehículos.

Y es que en este área, y además del antiguo campo de fútbol del Madrigal, también se encuentran, entre otros servicios, el centro de salud de la Bòvila, el centro ocupacional, los colegios Carlos Sarthou, Virgen del Carmen y La Panderola, además de un buen número de establecimientos de hostelería.

El Villarreal CF adquirió en marzo del 2023 la parcela de la Fundación Dolores García que dona al Ayuntamiento. / Mediterráneo

«El Villarreal CF adquirió en marzo del 2023, con motivo de su centenario y a través de un acuerdo con el Ayuntamiento, este solar con el compromiso de donarlo a la ciudad para desarrollar una isla sociosanitaria», explica el primer edil, quien recuerda que «el proyecto estaba vinculado al plan Convivint del anterior gobierno valenciano. Pero después del cambio de gobierno, en mayo del 2023 y de todos los recortes y acabar con el plan Convivint, no hemos recibido ninguna respuesta de la Generalitat al respecto, pese a ser de competencias autonómica».

Trámites para la donación

Un impás por parte del Consell presidido por Carlos Mazón que, apunta Benlloch, «llevó a optar inicialmente por no tramitar la donación de la parcela, a la espera de que la Generalitat indicara si quería adquirir directamente el terreno». Una opción que hubiera minimizado la burocracia, al cederse el solar directamente a la Administración autonómica.

Ante esta situación de incertidumbre, el consistorio ha decidido finalmente desbloquear el expediente de aceptación de la donación por parte del consistorio para incorporar estos 7.500 metros cuadrados al patrimonio municipal «y garantizar que Vila-real disponga de este suelo para futuras infraestructuras sociales».

Con todo, se opta provisionalmente por habilitar en la parcela un espacio multiusos y un aparcamiento público, con unas 100 plazas y que también será de uso para el Villarreal CF cuando se celebren partidos en el estadio.