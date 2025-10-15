Vila-real crece en verde: el parque de la CEM se transforma con árboles 100% autóctonos

La zona verde que se creó en Vila-real hace ahora nueve años, coincidiendo con la inauguración de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM), ha sido la elegida por la concejalía de Medio Ambiente para plantar nuevo arbolado en este amplio espacio de unos 12.000 metros cuadrados, en el marco del Mes de la Sostenibilidad y con el objetivo de dar impulso al plan para ampliar las zonas de sombra en la ciudad.

En total se plantarán 25 árboles de tres especies 100% mediterráneas, como son los chopos, lledoners y plátanos que, por su porte y su relativamente rápido crecimiento, aportarán sombra en pocos años, en especial, al área infantil que, en la actualidad, está desprovista de la misma. Unos árboles que son donados a la ciudad por la empresa Pamesa, como parte de su proyecto de responsabilidad social corporativa.

La vicealcaldesa y concejala de Medio Ambiente de Vila-real, Maria Fajardo; y la directora de Comunicación de Pamesa Grupo, Elena Roig, han participado en el acto simbólico previo a la plantación en el área del CEM. / Erik Pradas

Precisamente, esta área de ocio, una de las últimas en incorporarse a la red de estos espacios públicos en el año 2016, es la que suma un mayor número de reclamaciones del vecindario y de los usuarios ante la ausencia de áreas sombreadas.

Actividad para el sábado

La plantación masiva de los ejemplares arbóreos se realizará el próximo sábado, en el marco de una iniciativa en la que participarán empleados de la firma cerámica que, de forma voluntaria, se suman al proyecto junto a sus familias, así como trabajadores del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria de mantenimiento de parques y jardines.

El objetivo del consistorio es convertir el parque de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM) de Vila-real en un nuevo pulmón verde del municipio. / Mediterráneo

Como acto simbólico de este evento, este miércoles, la vicealcaldesa y concejala del área, Maria Fajardo, ha participado junto a la directora de Comunicación de Pamesa Grupo, Elena Roig, en la plantación de uno de los árboles. "Lo que hemos hecho hoy es acompañar a Pamesa, que dentro de su proyecto de responsabilidad social corporativa, ha elegido a Vila-real, por lo que estamos muy agradecidos, para llevar a cabo su acción en favor de la sostenibilidad", ha señalado Fajardo.

Una zona con necesidades

Respecto a la elección del parque de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM) para llevar a cabo esta intervención, la edila señala que "esta es una zona relativamente nueva del municipio que precisa de sombra para que la ciudadanía pueda disfrutarla aún más", por lo que se ha decidido que sea la receptora de estos 25 lledoners, chopos y plátanos, que son tres especies que están totalmente adaptados a nuestro clima mediterráneo, de manera que son árboles autóctonos y, por tanto, se garantiza su supervivencia casi al completo".

Al respecto, Fajardo reconoce que el área en cuestión es deficitaria en cuanto a elementos que hagan sombra. "El que hay es un arbolado joven", admite la vicealcaldesa, de manera que lo que se pretende es apostar por otro tipo de ejemplares con mayor porte para ir dibujando "un pulmón verde en esta área de la ciudad y cuyo uso va creciendo, como se ha podido observar durante todo el verano, cuando la gente ha optado por este espacio como refugio climático y para hacer deporte que, cada vez son más necesarios". Un espacio que se sumará al paraje del Termet que, como apunta Fajardo, "muchas veces ya se queda pequeño para una ciudad de 52.000 habitantes".