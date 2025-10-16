Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida

"El corazón de un niño / no tiene parangón / el corazón de un niño / no tiene descripción / y no miento si daría / todo lo que yo poseo / por volver a ser infante / aunque sea solo un instante". Así expresó el reconocido escritor Pablo Neruda su concepto de la niñez e uno de sus peomas más emotivos. Y esa es la descripción que relata casi a la perfección los sentimientos que vivieron en una peculiar comida los 26 exalumnos del colegio público Pío XII, medio siglo después de cursar 5º de EGB.

Imagen de los 26 exalumnos del Pío XII que acaban de reencontrarse. / Mediterráneo

Como bien expresó uno de los asistentes, "han tenido que pasar 50 años para que una de las personas más grandes de Vila-real, Ramón Zurita, con su trabajo, entrega y entusiasmo, haya conseguido reunir a 26 de los 44 niños de aquella clase de 5º de EGB, para disfrutar de una comida llena de grandes recuerdos y anécdotas, a la vez que con la tristeza y la añoranza de los siete compañeros que ya no están entre nosotros pero que, junto a nuestro gran maestro, Fidel Sáiz González, nos acompañaron desde el cielo".

Recuerdos y abrazos

El reencuentro se tradujo en una mezcolanza de emociones, sonrisas y también alguna lágrima, que trasladó a los asistentes a la cita hasta aquellos años de escuela, transformándoles por una horas de nuevo en niños, aunque com más de 60 años de edad.

Los alumnos de 5º de EGB del curso 1973-1974 del colegio Pío XII, con su maestro, Fidel Sáiz. / Mediterráneo

Pese a que la sociedad evoluciona con una rapidez asombrosa el en numerosos aspectos y, en especial, en el de las comunicaciones, los participantes en este evento no dudaron en valorar que la inteligencia artificial, la inmediatez, las comunicaciones por teléfono o vía internet o a través del Whatsapp y otras aplicaciones y plataformas de uso cotidiano en la actualidad, no son comparables, ni de lejos, con lo que significa el contacto personal y, de manera especial, los abrazos.

Y es que, durante toda la jornada fueron muchos los abrazos que se dieron los amigos de la niñez, los compañeros de clase que, en gran medida, dejaron una impronta especial y que, 50 años después, han vuelto a encontrarse. Incluso algunos de ellos hacía décadas que no se habían visto porque, como es lógico, cada cual toma su rumbo en la vida... Eso sí, sin olvidar los tiempos pasados.