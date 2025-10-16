Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VilaPod 2025: La revolución podcast que pone a Vila-real en el mapa de la comunicación digital

El Teatre Tagoba, anexo al Gran casino, acoge este sábado, 18 de octubre, la iniciativa en la que se dará cita el talento joven

Vila-real acoge este sábado una nueva edición de Vilapod, en la que jóvenes comunicadores realizarán sus podcasts.

Vila-real acoge este sábado una nueva edición de Vilapod, en la que jóvenes comunicadores realizarán sus podcasts. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Este sábado 18 de octubre, el Teatre Tagoba, anexo al Gran Casino de Vila-real, se convertirá en el epicentro del podcasting juvenil con la celebración de la tercera edición de VilaPod, una jornada organizada por Ràdio Espai Jove con el apoyo del Ayuntamiento.

A partir de las 16.00 horas, el público asistente podrá disfrutar de una programación llena de creatividad y expresión sonora con diversos espacios de pódcast en directo, convirtiendo VilaPod en una plataforma para la voz y el talento joven del municipio y del territorio.

El evento está enmarcado dentro de la apuesta de la nueva Vila-real del siglo XXI, "que es innovadora y generadora de oportunidades para todas y todos", explica el concejal de Juventud, Javier López. "Con estas jornadas, se pretende dar voz a la juventud y fomentar el uso de nuevas tecnologías y formatos como herramienta de expresión social y artística", señala el edil.

Imagen del cartel anunciador de la tercera edición del VilaPod de Vila-real, que se celebra este sábado, 18 de octubre.

Imagen del cartel anunciador de la tercera edición del VilaPod de Vila-real, que se celebra este sábado, 18 de octubre. / Mediterráneo

López, junto al presidente de la asociación Ràdio Espai Jove, Víctor Bartoll, subrayan que estos proyectos "permiten ofrecer a la juventud espacios de creación, formación y visibilidad en formatos modernos como los pódcast". Ambos destacan la importancia de dotar a los y las jóvenes de recursos y apoyo para expresarse, así como la voluntad de hacer de Vila-real un referente en cultura digital y comunicación juvenil.

Fomentar la implicación juvenil

Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de "fomentar la implicación juvenil en proyectos colectivos y de largo recorrido, manteniendo una línea de continuidad en estos esfuerzos desde las instituciones locales".

Noticias relacionadas y más

“Con VilaPod consolidamos un espacio donde la juventud de Vila-real puede expresarse libremente, experimentar con nuevos formatos y conectar con la cultura digital de una manera creativa y participativa", afirma López, quien añade que "seguiremos impulsando proyectos que den protagonismo a los y las jóvenes y que sitúen a Vila-real como un ejemplo de dinamismo y participación juvenil”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
  2. Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un peatón
  3. Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
  4. Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
  5. ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
  6. Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
  7. La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
  8. Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón

Vila-real se sumerge en la comunicación digital con VilaPod 2025

Vila-real se sumerge en la comunicación digital con VilaPod 2025

Reencuentro 50 años después: exalumnos del colegio Pío XII de Vila-real se reúnen en una emotiva comida

Reencuentro 50 años después: exalumnos del colegio Pío XII de Vila-real se reúnen en una emotiva comida

Vila-real prioriza el parque de la Ciutat Esportiva Municipal en su plan para aumentar los espacios de sombra

Vila-real prioriza el parque de la Ciutat Esportiva Municipal en su plan para aumentar los espacios de sombra

El freno del Consell al plan 'Convivint' deja en párking provisional el solar para un área sociosanitaria en Vila-real

El freno del Consell al plan 'Convivint' deja en párking provisional el solar para un área sociosanitaria en Vila-real

El Rosari de Farols resurge en Vila-real de la mano de los Caballeros del Pilar, tras medio siglo de olvido

El Rosari de Farols resurge en Vila-real de la mano de los Caballeros del Pilar, tras medio siglo de olvido

La UNED en Vila-real reabrirá su Centro de Orientación y Empleo tras tres años desactivado

La UNED en Vila-real reabrirá su Centro de Orientación y Empleo tras tres años desactivado

Vila-real refuerza los vínculos europeos en un encuentro en Sacile

Vila-real refuerza los vínculos europeos en un encuentro en Sacile

El PP de Vila-real demana «menys anuncis i més realitats» en el cas de la nova comissaria de la Policia Nacional

El PP de Vila-real demana «menys anuncis i més realitats» en el cas de la nova comissaria de la Policia Nacional
Tracking Pixel Contents