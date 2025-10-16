VilaPod 2025: La revolución podcast que pone a Vila-real en el mapa de la comunicación digital

Este sábado 18 de octubre, el Teatre Tagoba, anexo al Gran Casino de Vila-real, se convertirá en el epicentro del podcasting juvenil con la celebración de la tercera edición de VilaPod, una jornada organizada por Ràdio Espai Jove con el apoyo del Ayuntamiento.

A partir de las 16.00 horas, el público asistente podrá disfrutar de una programación llena de creatividad y expresión sonora con diversos espacios de pódcast en directo, convirtiendo VilaPod en una plataforma para la voz y el talento joven del municipio y del territorio.

El evento está enmarcado dentro de la apuesta de la nueva Vila-real del siglo XXI, "que es innovadora y generadora de oportunidades para todas y todos", explica el concejal de Juventud, Javier López. "Con estas jornadas, se pretende dar voz a la juventud y fomentar el uso de nuevas tecnologías y formatos como herramienta de expresión social y artística", señala el edil.

Imagen del cartel anunciador de la tercera edición del VilaPod de Vila-real, que se celebra este sábado, 18 de octubre. / Mediterráneo

López, junto al presidente de la asociación Ràdio Espai Jove, Víctor Bartoll, subrayan que estos proyectos "permiten ofrecer a la juventud espacios de creación, formación y visibilidad en formatos modernos como los pódcast". Ambos destacan la importancia de dotar a los y las jóvenes de recursos y apoyo para expresarse, así como la voluntad de hacer de Vila-real un referente en cultura digital y comunicación juvenil.

Fomentar la implicación juvenil

Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de "fomentar la implicación juvenil en proyectos colectivos y de largo recorrido, manteniendo una línea de continuidad en estos esfuerzos desde las instituciones locales".

“Con VilaPod consolidamos un espacio donde la juventud de Vila-real puede expresarse libremente, experimentar con nuevos formatos y conectar con la cultura digital de una manera creativa y participativa", afirma López, quien añade que "seguiremos impulsando proyectos que den protagonismo a los y las jóvenes y que sitúen a Vila-real como un ejemplo de dinamismo y participación juvenil”.