VilaPod 2025: La revolución podcast que pone a Vila-real en el mapa de la comunicación digital
El Teatre Tagoba, anexo al Gran casino, acoge este sábado, 18 de octubre, la iniciativa en la que se dará cita el talento joven
Este sábado 18 de octubre, el Teatre Tagoba, anexo al Gran Casino de Vila-real, se convertirá en el epicentro del podcasting juvenil con la celebración de la tercera edición de VilaPod, una jornada organizada por Ràdio Espai Jove con el apoyo del Ayuntamiento.
A partir de las 16.00 horas, el público asistente podrá disfrutar de una programación llena de creatividad y expresión sonora con diversos espacios de pódcast en directo, convirtiendo VilaPod en una plataforma para la voz y el talento joven del municipio y del territorio.
El evento está enmarcado dentro de la apuesta de la nueva Vila-real del siglo XXI, "que es innovadora y generadora de oportunidades para todas y todos", explica el concejal de Juventud, Javier López. "Con estas jornadas, se pretende dar voz a la juventud y fomentar el uso de nuevas tecnologías y formatos como herramienta de expresión social y artística", señala el edil.
López, junto al presidente de la asociación Ràdio Espai Jove, Víctor Bartoll, subrayan que estos proyectos "permiten ofrecer a la juventud espacios de creación, formación y visibilidad en formatos modernos como los pódcast". Ambos destacan la importancia de dotar a los y las jóvenes de recursos y apoyo para expresarse, así como la voluntad de hacer de Vila-real un referente en cultura digital y comunicación juvenil.
Fomentar la implicación juvenil
Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de "fomentar la implicación juvenil en proyectos colectivos y de largo recorrido, manteniendo una línea de continuidad en estos esfuerzos desde las instituciones locales".
“Con VilaPod consolidamos un espacio donde la juventud de Vila-real puede expresarse libremente, experimentar con nuevos formatos y conectar con la cultura digital de una manera creativa y participativa", afirma López, quien añade que "seguiremos impulsando proyectos que den protagonismo a los y las jóvenes y que sitúen a Vila-real como un ejemplo de dinamismo y participación juvenil”.
