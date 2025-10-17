El Consell aporta 565.000 euros a un plan de empleo juvenil para mejorar la ermita de Vila-real

La Generalitat Valenciana, a través de Labora, ha otorgado al Ayuntamiento de Vila-real una subvención de 565.384 euros (la partida se financia con fodos europeos), dirigida a poner en marcha el proyecto con el que la ciudad ha concurrido al programa Talent Jove 2025-2026, heredero del anterior T'Avalem.

En total serán 20 los jóvenes menores de 30 años y en situación de desempleo que se beneficiarán de esta iniciativa durante un periodo de 12 meses, en los que, además de formarse, contribuirán a mejorar una infraestructura municipal tan estimada como es el edificio del ermitorio de la patrona de la ciudad, la Mare de Déu de Gràcia.

La Agència de Desenvolupament Local de Vila-real ha sido la encargada de diseñar el proyecto que se llevará a cabo en el municipio, centrado en la formación en un sector en el que existe una alta demanda de personal cualificado, como es el de la construcción. En concreto, la formación abarcadrá las especialidades de albañilería y electricidad, entre las que se distrubuirán los alumnos beneficiarios a partes iguales.

Formación y trabajo remunerado

El plan incluye el trabajo remunerado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que servirá a su vez a modo de práctica de los contenidos teóricos que se aborden en una primera fase del periodo formativo, lo que, como apuntan desde el departamento que encabeza la concejala Ana Torres, "aumentará sus posibilidades de empleo en este sector".

El ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia es todo un símbolo cultural y devocianal de Vila-real. / Mediterráneo

Las labores a realizar, tanto en la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, ubicada en pleno paraje natural del Termet, como en la casa del ermitaño (anexa al pequeño templo), tienen como principalels objetivos acometer operaciones auxiliares para reparar paredes y cubiertas, así como efectuar una actualización del sistema eléctrico de ambos recintos. Además, también se contemplan otros trabajos en el mismo sentido en el entorno del ermitorio del Termet.

Taller de empleo

Este nuevo programa formativo-laboral dotado con 565.000 euros se suma al del taller de empleo, al que la Generalitat, también a través de Labora, asignó una subvención de 824.292 euros para la puesta en marcha de esta iniciativa, que finalizará en febrero del 2026, para formar a 30 personas en los ámbitos de la agricultura, la atención sociosanitaria y cuidados y mantenimientos forestales. En este caso, las actividades se realizan tanto en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) y el Centro de Experimentación Agraria, ubicado en la carretera de Onda, junto a la autopista AP-7.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vila-real ya ha presentado a Labora una nueva solicitud para renovar este proyecto de taller de empleo que, en el caso de que la Generalitat lo apruebe, podría arrancar a principios del próximo ejercicio, inmediatamente después de acabar el que ahora está en marcha, con un presupuesto de 848.077 euros. El mantenimento de las especialidades se fundamenta en el éxito que tienen entre los beneficiarios y en la necesidad de formar a personal cualificado en estos sectores.