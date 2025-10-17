Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real

Dicen que, a veces, los extremos confluyen. Y eso, precisamente, es lo que ha ocurrido en Vila-real, donde un exedil de Vox, Manu Rubert, y la presidenta del colectivo LGTBI de la ciudad, Soraya Porta, han dado forma a una nueva formación política que, con el nombre de Anem Vila-real, tiene entre sus principales objetivos aglutinar al máximo de vecinos posible para presentarse a las elecciones municipales de mayo del 2027 y lograr representación en el consistorio.

Desde sus inicios, la formación ultraderechista que lidera en España Santiago Abascal, se ha mostrado contraria a cualquier iniciativa para favorecer los derechos de las personas LGTBI; incluso, en los últimos meses, en los parlamentos autonómicos en los que Vox tiene poder de decisión con sus votos, se han impulsado propuestas para derogar las leyes regionales que buscan proteger a este colectivo.

El concejal Rubert (segundo por la izquierda) y Soraya Porta (segunda por la derecha), en la inauguración de una exposición, junto a otros ediles de la corporación municipal. / Mediterráneo

De hecho, y como imagen destacable, el que fuera concejal del partido de extrema derecha hasta abril del pasado año 2024, acude a todos los actos reivindicativos de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, como la colocación de la bandera arcoiris en el balcón de a Casa dels Mundina.

Un acercamiento a unas posiciones más tolerantes que podrían haber sido el germen del nuevo partido político que crea, junto a Soraya Porta, bajo el paraguas legal de Vamos España, un partido político que se autodefine como «socioliberal, reformista y europeísta» y al que se le da forma como una iniciativa cívica.

Garantizan la independencia

En declaraciones a Mediterráneo, Rubert incide en la «total independencia» de Anem Vila-real, pese a presentarse en sociedad bajo el paraguas de Vamos España. «Tabajaremos por Vila-real con toda honestidad y transparencia del mundo, a través de este proyecto que nace y se acaba en Vila-real», señala el que fuera edil de Vox. Un proyecto que, asevera, no tendrá las interferencias y los dictados «que casracterizan a otros partidos de ámbitpo nacional».

En este sentido, la formación que está en proceso de captación de personas interesadas en formar parte de la candidatura para los comicios locales del 2027, con Rubert encabezando la misma y Porta como número dos, «no tiene ningún color político», asevera el ahora concejal no adscrito.

En cuanto al proceso que concluyó en la unión de ambos extremos de pensamiento, Rubert asegura que «surgió de forma natural, primero con una amistad y después visualizando este proyecto», con el que pretenden, «dar voz a los vecinos y a las minorías».