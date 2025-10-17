La Policía Local de Vila-real refuerza la plantilla con 17 nuevos agentes antes de fin de año

La sangría de jubilaciones y traslados que han dejado a la Policía Local de Vila-real bajo mínimos en los últimos años parece tener los días contados. Al menos, en ello confían los sindicatos policiales, después del anuncio realizado este miércoles por el alcalde, José Benlloch, en el que, en su discurso en el marco de los actos de la festividad de Sant Miquel, patrón del cuerpo municipal, ha informado de la inminente entrada en la Policía Local de Vila-real, el próximo 15 de noviembre, de cinco nuevos agentes que ahora prestan sus servicios en otros municipios.

Una cifra a la que, posteriormente y previsiblemente antes de que acabe el año, se sumarán otros 12 efectivos que, en la actualidad, forman parte de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, después del acuerdo alcanzado por ambos consistorios, con José Benlloch y Tania Baños a la cabeza.

Fotogaleria I Las imágenes de la fiesta anual de la Polícia Local de Vila-real /

Con estas incorporaciones, el cuerpo de seguridad municipal empezará a ganar peso en una plantilla que, en la actualidad, está en el 75% del personal que requeriría, especialmente, para recuperar servicios “aparcados”, como ha señalado el comisario jefe de la Policía Local de Vila-real, José Ramón Nieto, como son los de policías de barrio o del ámbito rural. En concreto, en estos momentos el colectivo policial vila-realense tiene cubiertas en torno a 80 de las 110 plazas de agentes y oficiales que se necesitan para completar la plantilla.

El proceso arrancó en julio

De esta forma, en breve concluirá el proceso que arrancó el pasado mes de julio, cuando la Mesa de Negociación del consistorio, representada por los responsables municipales y los representantes de los sindicatos, aprobó por unanimidad el plan para acabar paulatinamente con la falta de efectivos que se viene arrastrando desde hace años.

Homenajes y reconocimientos El acto central de la celebración del patrón de la Policía Local, Sant Miquel, ha servido también para rendir homenaje a los agentes del cuerpo de seguridad de Vila-real que finalizan su trayectoria profesional y a los que han destacado por su dedicación. Han recibido un reconocimiento por jubilación Juan Sánchez Mundo, impulsor y jefe de la Unidad Canina; Juan Antonio Rodríguez Lavabo, referente de la unidad de barrio; y Jesús Izquierdo, por su constancia y buen hacer. Además, han sido distinguidos con la Medalla a la Constancia por 25 años de servicio los agentes Sandra Felip, Pablo Albalate, Francisco Javier Jiménez y el oficial Francisco Javier Pons. Durante la parada celebrada en la plaza de Sant Ferran, también se ha reconocido la colaboración de personas y entidades vinculadas a la seguridad y la convivencia en la ciudad, como la Guardia Rural del Consorci del Millars; Ferrobou; el inspector José Luis de Llago, por su trayectoria de 35 años liderando la educación vial en los centros educativos de la ciudad; Caixa Rural de Vila-real; el Conservatori Mestre Goterris; y José María Piñero, inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Asimismo, se ha hecho una mención especial a la labor que realiza el intendente Ramón Martínez, tanto como alma mater de las redes sociales del cuerpo, como por su trabajo en la organización de los dispositivos de seguridad para los partidos de fútbol que el Villarreal CF juega en el Estadio de la Cerámica. Y también se ha hecho especial mención a la estrecha colaboración con otros cuerpos d seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Autonómica, así como con otros servicios esenciales, como Protección Civil o los bomberos.

Un plan que tira mano, especialmente, de la bolsa que generó el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y que permitirá ganar tiempo para que el de Vila-real convoque las oposiciones para cubrir los 26 puestos, entre mandos y agentes, que a día de hoy siguen vacantes.

En este sentido, el comisario jefe, José Ramón Nieto, ha aprovechado el acto institucional de Sant Miquel para agradecer a la plantilla actual “el esfuerzo” que se viene realizando por parte de sus integrantes para suplir la falta de personal en la Policía Local de Vila-real.

Referentes en formación, innovación y mediación policial

Durante su intervención, el alcalde Benlloch ha puesto en valor el papel de la Policía Local de Vila-real como referente en formación, innovación y mediación policial, destacando la celebración de dos congresos nacionales este año y los próximos acontecimientos que acogerá la ciudad: el Congreso Internacional Hacia una justicia humana y eficiente. Futuro de los métodos adecuados de solución de conflictos, los días 30 y 31 de octubre; y la cuarta edición del Congreso de Seguridad y Tráfico, el 19 de noviembre.

En su discurso, el alcalde Benlloch ha ensalzado la labor de la Policía Local de Vila-real, de la que ha dicho que es un referente en formación, innovación y mediación. / Mediterráneo

Además, el munícipe ha tenido palabras de agradecimiento para el comisario principal José Ramón Nieto, que este año forma parte del Gabinete Técnico de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, así como para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La jornada ha finalizado con un recuerdo muy especial para los agentes que ya no están entre nosotros con la ofrenda de una corona de laurel. “La Policía Local es mucho más que un cuerpo de seguridad; es garantía de convivencia, de atención ciudadana y de confianza. La seguridad y la convivencia son los pilares de una ciudad viva y humana”, ha concluido el alcalde.