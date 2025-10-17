Vila-real dotará al cementerio con 500 nuevos nichos y 300 columbarios y alargará su vida útil otros 20 años

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este viernes, con la unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, el proyecto de mejora y ampliación del cementerio municipal, que contempla una inversión global de 554.302 euros (impuestos incluidos). Esta actuación responde al compromiso "firme del equipo de gobierno con la puesta en valor de los espacios públicos y la responsabilidad en su gestión, así como con la voluntad de garantizar un servicio digno y sostenible para la ciudadanía", explican.

El proyecto prevé una ampliación de la capacidad del recinto con nuevos nichos, panteones y columbarios; la instalación de una sobrecubierta metálica en cuatro islas para mejorar la protección y conservación de los existentes; la rehabilitación estructural de columnas en la parte antigua del cementerio; la construcción de un osario y la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que contribuirán a una mejor gestión ambiental del espacio.

Características de las sepulturas

Así, el camposanto vila-realense sumará 144 nuevos nichos con la ampliación de las islas 2, 3 y 4; 30 adicionales en el panteón vertical y 300 columbarios adosados, además de la rehabilitación de 83 columnas de sepulturas que podrían dar cabida a 332 nuevos espacios. En total, se prevé habilitar 506 nuevos nichos para entierro y 300 columbarios, ampliando de manera significativa la capacidad del cementerio y adaptándolo a las necesidades actuales y futuras de la población.

Imagen de archivo de la construcción de los panteones verticales que se ofertan en el cementerio municipal de Vila-real. / Josep Carda

La vicealcaldesa y edila del área, Maria Fajardo, subrayado el compromiso del ejecutivo local con la mejora constante de los servicios públicos y la importancia cuidar el camposanto, que, como afirma, “es pasado y futuro, y una muestra de nuestro legado”. Fajardo ha aprovechado para agradecer la tarea de los técnicos municipales de las áreas de Cementerio, Territorio y Servicios Públicos, “por hacer posible un proyecto de esta magnitud que alargará la vida útil del recinto en cerca de 20 años”. Aprobada la propuesta, el proyecto seguirá ahora su procedimiento administrativo y se expondrá al público durante un mes para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones.

Más acuerdos

Por otro lado, el pleno ha aprobado, también por unanimidad, las propuestas relativas al reparto en anualidades de las ejecuciones de los dos proyectos de mejora de las áreas industriales de la ciudad, financiados a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Se trata de las actuaciones de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios de las zonas industriales del camino Artana, en el sur, y de la calle Río, en el norte, que se desarrollarán entre los años 2025 y 2026. Según el acuerdo plenario, el 30% de la ejecución de los proyectos se realizará en este ejercicio y el 70% restante durante el próximo.

El consistorio recibirá cerca de 300.000 euros de financiación autonómica para hacer realidad estas actuaciones, que contribuirán a reforzar la competitividad y la calidad de las infraestructuras industriales de Vila-real, impulsando a la vez la modernización y el desarrollo económico del municipio.