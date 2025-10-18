Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona

Esta mañana se ha derrumbado el techo de la casa ubicada en la calle Vicent Amorós, 74

Imagen del techo caído en la calle Vicent Amorós, de Vila-real

Imagen del techo caído en la calle Vicent Amorós, de Vila-real / J. Carda

Diego Sánchez

Vila-real

Vila-real suma un nuevo susto en lo que va de día. Si en la madrugada un joven ha sido atropellado en el cruce entre la avenida Francesc Tàrrega con la calle Sicilia, esta mañana el techo de una vivienda se ha derrumbado. Concretamente se ha caído el techo de la casa situada en la calle Vicent Amorós, número 74. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se ha informado que pese a la espectacularidad de la imagen afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal.

Fachada de la casa donde se ha derrumbado el tejado

Fachada de la casa donde se ha derrumbado el tejado / J. Carda

Afecta a una de las casas colindantes

El incidente ha provocado únicamente daños materiales, y además también se ha visto afectada una de las casas colindantes, afectando a una de sus vigas y parcialmente su estructura. Como medida de precaución, la Policía Local ha acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar los trabajos de evaluación y limpieza.

Por el momento se desconocen las causas del desplome, aunque no se descarta que el deterioro de la cubierta o las recientes lluvias hayan podido influir. Los técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para valorar el alcance de los daños.

Así ha quedado la casa tras caer el techo

Así ha quedado la casa tras caer el techo / J. Carda

Otros casos

Cabe recordar que hace poco más de una semana, Vila-real también fue testigo de un espectacular derrumbe que supuso la caída de dos tejados en el centro de la ciudad, que obligó a cerrar la calle Santa Clara.

Vídeo: Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real

Vídeo: Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real

Toni Losas

Además, hace poco también también fue noticia la caída del tejado de la nave de la antigua fábrica de Mármoles Calistro, que se ubica en el puente de Santa Quitèria junto al riu Millars.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida
  2. Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
  3. Madre de la víctima de Obispo Salinas: 'A mi hijo lo mataron arrastrándolo, no fue un atropello
  4. La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
  5. Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real
  6. Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate
  7. Más lío con el Villarreal-Barcelona: «No tengo garantizado que el partido de Miami se vaya a jugar»
  8. Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas

Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona

Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona

La Policía Local de Vila-real refuerza la plantilla con 17 nuevos agentes antes de fin de año

La Policía Local de Vila-real refuerza la plantilla con 17 nuevos agentes antes de fin de año

Vila-real invertirá 554.000 euros para alagar la vida del cementerio otros 20 años

Vila-real invertirá 554.000 euros para alagar la vida del cementerio otros 20 años

Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real

Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real

El Consell aporta 565.000 euros a un plan de empleo juvenil para mejorar la ermita de Vila-real

El Consell aporta 565.000 euros a un plan de empleo juvenil para mejorar la ermita de Vila-real

Vila-real se sumerge en la comunicación digital con VilaPod 2025

Vila-real se sumerge en la comunicación digital con VilaPod 2025

Reencuentro 50 años después: exalumnos del colegio Pío XII de Vila-real se reúnen en una emotiva comida

Reencuentro 50 años después: exalumnos del colegio Pío XII de Vila-real se reúnen en una emotiva comida

Vila-real prioriza el parque de la Ciutat Esportiva Municipal en su plan para aumentar los espacios de sombra

Vila-real prioriza el parque de la Ciutat Esportiva Municipal en su plan para aumentar los espacios de sombra
Tracking Pixel Contents