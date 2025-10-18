Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona

Vila-real suma un nuevo susto en lo que va de día. Si en la madrugada un joven ha sido atropellado en el cruce entre la avenida Francesc Tàrrega con la calle Sicilia, esta mañana el techo de una vivienda se ha derrumbado. Concretamente se ha caído el techo de la casa situada en la calle Vicent Amorós, número 74. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se ha informado que pese a la espectacularidad de la imagen afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal.

Fachada de la casa donde se ha derrumbado el tejado / J. Carda

Afecta a una de las casas colindantes

El incidente ha provocado únicamente daños materiales, y además también se ha visto afectada una de las casas colindantes, afectando a una de sus vigas y parcialmente su estructura. Como medida de precaución, la Policía Local ha acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar los trabajos de evaluación y limpieza.

Por el momento se desconocen las causas del desplome, aunque no se descarta que el deterioro de la cubierta o las recientes lluvias hayan podido influir. Los técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para valorar el alcance de los daños.

Así ha quedado la casa tras caer el techo / J. Carda

Otros casos

Cabe recordar que hace poco más de una semana, Vila-real también fue testigo de un espectacular derrumbe que supuso la caída de dos tejados en el centro de la ciudad, que obligó a cerrar la calle Santa Clara.

Además, hace poco también también fue noticia la caída del tejado de la nave de la antigua fábrica de Mármoles Calistro, que se ubica en el puente de Santa Quitèria junto al riu Millars.