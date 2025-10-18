Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona
Esta mañana se ha derrumbado el techo de la casa ubicada en la calle Vicent Amorós, 74
Vila-real suma un nuevo susto en lo que va de día. Si en la madrugada un joven ha sido atropellado en el cruce entre la avenida Francesc Tàrrega con la calle Sicilia, esta mañana el techo de una vivienda se ha derrumbado. Concretamente se ha caído el techo de la casa situada en la calle Vicent Amorós, número 74. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se ha informado que pese a la espectacularidad de la imagen afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal.
Afecta a una de las casas colindantes
El incidente ha provocado únicamente daños materiales, y además también se ha visto afectada una de las casas colindantes, afectando a una de sus vigas y parcialmente su estructura. Como medida de precaución, la Policía Local ha acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar los trabajos de evaluación y limpieza.
Por el momento se desconocen las causas del desplome, aunque no se descarta que el deterioro de la cubierta o las recientes lluvias hayan podido influir. Los técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para valorar el alcance de los daños.
Otros casos
Cabe recordar que hace poco más de una semana, Vila-real también fue testigo de un espectacular derrumbe que supuso la caída de dos tejados en el centro de la ciudad, que obligó a cerrar la calle Santa Clara.
Además, hace poco también también fue noticia la caída del tejado de la nave de la antigua fábrica de Mármoles Calistro, que se ubica en el puente de Santa Quitèria junto al riu Millars.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida
- Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
- Madre de la víctima de Obispo Salinas: 'A mi hijo lo mataron arrastrándolo, no fue un atropello
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real
- Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate
- Más lío con el Villarreal-Barcelona: «No tengo garantizado que el partido de Miami se vaya a jugar»
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas