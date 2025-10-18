Vila-real amplía las zonas de sombra en la CEM de la mano de Pamesa: las imágenes de la plantación

La Ciutat Esportiva Municipal de Vila-real sumó este sábado un nuevo pulmón verde gracias a la plantación de 25 árboles, una iniciativa en la que participaron 50 voluntarios del Grupo Empresarial Pamesa. La actividad forma parte del plan municipal para ampliar las zonas de sombra y mejorar la biodiversidad de la ciudad.

Durante la jornada se plantaron en el parque de la CEM 10 plátanos de sombra, 10 lledoners y 5 chopos blancos, especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo que favorecen un mantenimiento sostenible y contribuyen crear espacios más agradables para la ciudadanía. La iniciativa contó con la participación de voluntarios acompañados de sus familias.

Las mejores imágenes de la plantación de árboles en Vila-real / Toni Losas

El alcalde, José Benlloch; la vicealcaldesa y regidora de Medio Ambiente, Maria Fajardo; y Clàudia Capella, responsable de Recursos Humanos del Grupo Pamesa, estuvieron presentes durante la actividad. Fajardo destacó la importancia de la colaboración público-privada y agradeció la implicación de los voluntarios: «Estamos muy agradecidas de que Pamesa nos haya elegido para esta acción dentro del 20º Mes de la Sostenibilidad. Este tipo de colaboración permite que la ciudad sea más verde y sostenible».

Pieza conmemorativa

Tras la plantación, se ofreció un pequeño piscolabis que permitió a los participantes compartir impresiones y reforzar el componente social de la jornada. Como gesto simbólico, Pamesa instalará una pieza cerámica conmemorativa en el parque, que servirá como recuerdo de esta acción conjunta.

La selección de la CEM responde a la necesidad de crear zonas de sombra en un espacio relativamente nuevo, con arbolado joven, y donde los vecinos buscan cada vez más refugio del calor estival. Fajardo explicó que los árboles elegidos garantizan su adaptación al terreno y la supervivencia a largo plazo: «Este es otro pulmón verde de la ciudad, y ahora contará con áreas de sombra esenciales para el disfrute de toda la familia».

Con esta iniciativa, Vila-real consolida su apuesta por un urbanismo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus habitante.