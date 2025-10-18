Vila-real homenajea a las parejas que celebran 50 años de casadas en 2025

El Ayuntamiento de Vila-real ha rendido un año más homenaje a los matrimonios que celebran este año sus 50 años de vida en común. El alcalde, José Benlloch, y la concejala de Reconocimiento a las personas mayores, Dora Saura, junto a otros integrantes la corporación municipal, la reina y las damas de las fiestas, han presidido el acto de homenaje, en el cual han participado cerca de 40 parejas de la ciudad que se casaron en 1975. La celebración, cargada de emotividad y recuerdos, ha tenido lugar en el Auditori Municipal donde las parejas han recibido un reconocimiento por su medio siglo de convivencia. Durante el evento, el alcalde Benlloch ha destacado la importancia de estos matrimonios como ejemplo de perseverancia y amor duradero, subrayando los valores familiares que representan para la comunidad de Vila-real. Saura, por su parte, ha recordado hechos de su infancia como las mujeres yendo a trabajar a los almacenes de naranjas o los juegos en la calle ya que en 1975 tenía 10 años. También se ha guardado un minuto de silencio por uno de los vecinos que iba a ser homenajeado y que ha fallecido esta semana.

Las parejas homenajeadas han recibido un obsequio conmemorativo y han compartido anécdotas y experiencias de su vida en común, generando momentos de gran emoción tanto para los homenajeados como para los asistentes. La reina de las fiestas y sus damas también han entregado flores a las parejas, añadiendo un toque de elegancia y calidez al acto. El evento ha culminado con una fotografía de grupo y una recepción en la que los asistentes han podido disfrutar de un aperitivo y conversar en un ambiente distendido y festivo.

Esta celebración es ya una tradición en Vila-real, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el reconocimiento y la promoción de los valores familiares aunque este año, como novedad, se decidió que se realizara fuera del marco de las fiestas patronales para dar al evento el protagonismo y la solemnidad que merece.