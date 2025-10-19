Una legión de guardias romanos llena Vila-real en la cita más multitudinaria: las imágenes

Alrededor de 300 personas han participado este domingo en el VI Encuentro de Guardias Romanas y Armados, organizado por la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Señor Jesucrist i Verge de la Soledat -conocida más concretamente como La Sang- presidida por Felipe Monfort. La entidad, con 478 años de historia, es la cofradía más antigua de la ciudad y de la provincia de Castellón, y una de las más veteranas de la Comunitat Valenciana y de España.

En esta edición, la Guardia Romana de La Sang ejerció como anfitriona, recibiendo a cinco formaciones de armados procedentes de Cataluña: los Armados de Manresa, Sant Vicent de Castellet, Mataró, Riudecols y la Pobla de Mafumet. El encuentro incluyó un desfile conjunto por las calles de Vila-real, donde numerosos vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la espectacularidad y el simbolismo de estas agrupaciones, guardianes de una tradición centenaria que se mantiene viva gracias al compromiso de sus integrantes.

Las mejores imágenes del VI Encuentro de Guardias Romanas en Vila-real / Manolo Nebot

El recorrido se inició a las 11.00 horas desde la Casa dels Mundina, con diversas paradas simbólicas y actos de homenaje en enclaves significativos como el Estadio de la Cerámica y la Plaza Mayor, donde se llevó a cabo el acto de entrega de medallas, como reconocimiento a las agrupaciones participantes.

Éxito del cambio de fecha

Este año, el encuentro registró un notable éxito de asistencia y participación. Por primera vez, la cita —que tradicionalmente se celebraba en Cuaresma— se trasladó a octubre, coincidiendo con la semana de la fiesta de La Sang. A partir de ahora, se ha acordado que el evento tenga lugar el tercer domingo de octubre, una decisión motivada por la coincidencia de fechas con otros actos religiosos en Cuaresma que dificultaban la presencia de algunos grupos.

Además, el cabildo de gobierno de la Sang acordó el 2 de octubre instituir el reconocimiento al Judio de l’any. En esta primera edición, el título ha recaído en el cofrade y alcalde de Vila-real, José Benlloch, por su «apoyo a la Semana Santa, a La Sang y a todas las cofradías de Vila-real», según explicó Monfort.

Con este encuentro, Vila-real reafirma su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural y religioso. Las agrupaciones participantes, con su indumentaria y puesta en escena, ofrecen una representación única de las tradiciones vinculadas a la Semana Santa de Vila-real, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, y al legado histórico romano.

«Los desfiles de armados forman parte del imaginario festivo valenciano y representan una expresión viva de devoción, historia e identidad local», destacó la edila del área, Miriam Caravaca.