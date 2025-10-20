Estrellas, solidaridad y sabor: así ha sido el fiestón de la olla de la Plana en Vila-real

En torno a 1.500 han sido las raciones que se han distribuido en la tarde de este lunes entre quienes se han sumado al reparto de olla de la Plana que, como cada año, ha tenido lugar en la plaza de la Vila y se enmarca en las actividades que sirven como preámbulo a las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real, en las que 19 restaurantes de la ciudad ofrecerán menús, del 1 al 30 de noviembre, en los que el plato estrella tiene que ser este guiso popular.

Han sido 1.500 raciones de la olla de la Plana más solidaria, por cuanto quienes han decidido recoger su cazuelita han aportado un donativo de dos euros que, de manera íntegra, irá a parar al colegio de Educación Especial La Panderola.

Como de costumbre, se formó una larga cola de gente ávida por probar su parte de olla, elaborada por los cocineros que forman parte de la Associació Cultural Gastronòmica de Vila-real, a la que se sumaron las que aportaron los establecimientos que compiten en el concurso nacional Pasqual Batalla (en recuerdo al edil que, junto a los hosteleros, impulsó estas jornadas). Unas elaboraciones que también degustaron los miembros del jurado que decidirá los mejores platos, cuyos galardones se entregarán en un acto a celebrar el 9 de diciembre en el Gran Casino.

Concurso nacional y showcooking

Con anterioridad al multitudinario reparto de cazuelitas vespertino, con concurso incluido, por la mañana el foco de atención ha estado en el Teatre Tagoba, donde se desarrolló una nueva edición de la cita Cuina en Viu, apadrinada este año, por el reconocido chef valenciano Ricard Camarena, y en el que se han dado cita profesionales de la restauración que sumaban seis estrellas Michelin y 11 soles Repsol, entre otros reconocimientos. Y es que, además de Camarena no han faltado a la cita los y las chefs Miguel Barrera (Cal Paradís de Vall d'Alba), Elena Lucas (La Lobita, de Navaleno, en Soria), Jeroni Castell (Les Moles, de Ulldecona), y María Gómez (Magoga, de Cartagena).

Menús de olla de la Plana del 1 al 30 de noviembre Las actividades desarrolladas este lunes han sido el preámbulo de las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana, que arrancarán en un total de 19 establecimientos hosteleros de la ciudad el próximo sábado, 1 de noviembre y se alargarán hasta el último día del mismo mes. En esta 16ª edición de Mengem a Vila-real toman parte los siguientes restaurantes: Al d'Emilio, Bar La Plana, Bar Madrigal, Bárbaro, Bocatería Lluïsos, Booncata, Casa Silvestre, Cervecería Bocatería El Chufi, De Feli, El Ceramista, El Cortijo de Sánchez, El Faro, El Miso, Rincón de la Olivereta, Els XIII, Los Maños, Pinky Cafetería Bocatería, El Casino y El Termet.

Todos ellos han ofrecido demostraciones de las peculiaridades de las ollas de sus respectivos territorios y no solo de su aspecto y elaboración más tradicional, sino de cómo han trasladado ese legado a recetas más vanguardistas, siempre sin perder la esencia del plato original.

Además, también ha desarrollado su ponencia la periodista gastronómica Carla Centelles quien, además, es CEO de la empresa Terrenae y miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. En su haber cuenta con diferentes premios a su trayectoria , que se fundamenta en el arte culinario sostenible y de proximidad.

Potencial gastronómico

El alcalde, José Benlloch, ha hecho hincapié en ese potencial vila-realense en materia de gastronomía y ocio, con unos 300 establecimientos existentes en el municipio. Y, en especial, ha destacado que "en los últimos 10 ó 15 años, el mundo de la hostelería ha tenido en Vila-real una explosión muy importante.

Por su parte, Camarena ha alabado el papel que ha ejercido en sus ya 35 años de historia la Associació Gastronòmica de Vila-real para impulsar este sector que, "en aquel entonces no estaba tan de moda como lo está en la actualidad". Una entidad que también dio pie, tras la pandemia del covid-19 a la creación de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi). Y ha aprovechado para felicitar a ambos colectivos porque, en una ciudad relativamente pequeña y como algo más de 52.000 habitantes, como es Vila-real, "hayan conseguido que tenga este gran potencial en el sector de la hostelería".