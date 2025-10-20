Seis estrellas Michelin se citan en Vila-real en torno a la olla de la Plana

Un año más, Vila-real se vuelve a convertir en capital de la gastronomía de la Comunitat e, incluso de España, con la celebración de la actividad Cuina en Viu que, de facto, es la antesala del arranque de las jornadas Mengem a Vila-real Olla de la Plana, que impulsan la Associació d'Hostaleria i Oci i la Associació Cultural Gastronómica, con el decidido apoyo del Ayuntamiento.

Un Mengem a Vila-real que esta vez estrena padrino, con el reconocido chef valenciano Ricard Camarena como maestro de ceremonias del evento que se ha celebrado durante la mañana de este lunes en el Teatre Tagoba, y en que se han dado cita un total de seis estrellas Michelin; las dos que ostenta Camarena y las que han conseguido los chefs Miguel Barrera (Cal Paradís de Vall d'Alba), Elena Lucas (La Lobita, de Navaleno, en Soria), Jeroni Castell (Les Moles, de Ulldecona), y María Gómez (Magoga, de Cartagena).

Peculiaridades territoriales

Todos ellos han ofrecido demostraciones de las peculiaridades de las ollas de sus respectivos territorios y no solo de su aspecto y elaboración más tradicional, sino de cómo han trasladado ese legado a recetas más vanguardistas, siempre sin perder la esencia del plato original.

Los chefs estrellas Michelin, Ricard Camarena y Miguel Barrera, en un momento de la intervención de este último en su ponencia sobre la olla de la zona de la Plana de l'Arc.n / Toni Losas

Además, también ha desarrollado su ponencia la periodista gastronómica Carla Centelles quien, además, es CEO de la empresa Terrenae y miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. En su haber cuenta con diferentes premios a su trayectoria , que se fundamenta en el arte culinario sostenible y de proximidad.

Durante la presentación de la cita, el chef Camarena has alabado el papel que ha ejercido en los últimos 35 años la Associació Gastronòmica de Vila-real para impulsar este sector que, "en aquel entonces no estaba tan de moda como lo está en la actualidad". Una entidad que también dio pie, tras la pandemia del covid-19 a la creación de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi). Y ha aprovechado para felicitar a ambos colectivos porque, en una ciudad relativamente pequeña y como algo más de 52.000 habitantes, como es Vila-real, "hayan conseguido que tenga este gran potencial en el sector de la hostelería".

Potencial de la ciudad

Por su parte, el alcalde, José Benlloch, ha hecho hincapié en ese potencial vila-realense en materia de gastronomía y ocio, con unos 300 establecimientos existentes en el municipio. Y, en especial, ha destacado que "en los últimos 10 ó 15 años, el mundo de la hostelería ha tenido en Vila-real una explosión muy importante.

Además, el munícipe ha puesto en valor los pilares sobre los que se basa el futuro desarrollo de Vila-real, entre los que están "la defensa de lo nuestro", la innovación, la responsabilidad social, la colaboración público-privada y la responsabilidad social, un aspecto este que este año se ve reflejado en la aportación del centro de Educación Especial La Panderola de la recaudación del reparto de 1.500 raciones de olla solidaria que tiene lugar también este lunes, a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con la celebración del concurso nacional de olla de la Plana.