Vila-real afianza su liderazgo formativo con el cuarto congreso nacional sobre tráfico

Vila-real se prepara para reunir a policías y expertos de ámbito nacional en la cuarta edición de su ya consolidado congreso sobre tráfico y seguridad vial, que se centrará en la instrucción de atestados. Una cita que se impulsa desde la Policía Local y que ya es todo un referente dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

El concejal Toni Marín y el comisario de la Policía Local de Vila-real, José Ramón Nieto, han presentado este cuarto congreso nacional. / Mediterráneo

El concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín; y el comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, han presentado este lunes este encuentro, que se celebrará el 19 de noviembre, de 8.00 a 14.30 horas, y que prevé convocar a más de 400 personas procedentes de todo el país.

Calidad de los ponentes

El edil Marín ha destacado la calidad de los ponentes y ha refrendado "nuestro apoyo firme a la Policía Local de Vila-real y a su apuesta por la formación continua a través de su escuela de formación (Efopol)".

Por su parte, el comisario Nieto destaca la apuesta por incorporar ponencias a cargo de funcionarios de la plantilla de Vila-real, como serán las del intendente Ramón Martínez, que abordará la visión del mando en la creación de las unidades de atestados; o la de los agentes Héctor Recatalá y Francisco Javier Martínez, quienes explicarán la importancia de una correcta inspección técnica ocular en el escenario del siniestro y de los procedimientos en el caso de los patinetes eléctricos, respectivamente.

En el desarrollo del IV Congreso Nacional sobre Instrucción de Atestados relacionados con el Tráfico, el intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez, abordará la visión del mando en la creación de las unidades de atestados. Por su parte, el agente Héctor Recatalá, explicará la importancia de una correcta inspección técnica ocular en el escenario del siniestro y su trasposición al croquis; y su compañero policial Francisco Javier Martínez, centrará su intervención en los vehículos de movilidad personal (fundamentalmente, patinetes eléctricos). El programa incluye las intervenciones del fiscal de la Fiscalía Provincial de Castelló, Jorge Cuesta (La responsabilidad penal por imprudencia en los siniestros viales); del agente Samuel Oriola, del Departamento de Reconstrucción de Siniestros Viales de la Policía de València (La causa en la investigación del siniestro vial); del inspector de la Policía Local de Onda, Diego Medina (La investigación de los siniestros viales en un atropello) y del comisario jefe de la Policía Local de Alaquàs, Antonio Carrasco (El comiso del vehículo a motor. El cooperador necesario en los delitos contra la seguridad vial). También habrá representación de otras comunidades autónomas, como la de Juan Manuel Cenizo, subinspector de la Guàrdia Urbana de Reus, que tratará de la interpretación operativa de las pantallas VECO de la DGT; y, por último, el subinspector de la Policía Local de Girona, Jordi Bragulat, expondrá la ponencia que lleva por título La prueba de extracción sanguínea en la investigación de delitos con el tráfico. Consulta toda la programación y los ponentes en esteenlace.

El concejal Marín ha agradecido la labor policial en momentos críticos así como su implicación y dedicación en diferentes ámbitos y que, en el caso de la formación, “hacen de Vila-real un referente”.