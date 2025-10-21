Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EL CADÁVER DEL CONTENEDOR
Las claves de la investigación policial

Unanimidad en Vila-real: Un mural homenajeará a las víctimas de la dana del 29-O

La pintura se ubicará en la calle València, en el entorno del jardín del sauce llorón, aunque aún no hay fecha oficial de la inauguración

Coches amontonados en las calles fueron algunos de los graves efectos de la dana del 29 de octubre del 2024 en Valencia.

Coches amontonados en las calles fueron algunos de los graves efectos de la dana del 29 de octubre del 2024 en Valencia. / Biel Aliño-EFE

Josep Carda

Vila-real

Vila-real sí que dedicará un homenaje a las víctimas de la dana que asoló varios municipios de la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024. Y no solo eso, sinó que el acto también servirá para agradecer y reconocer a la ciudadanía de Vila-real y de toda la Comunitat Valenciana su solidaridad con las personas y los pueblos afectados.

Y es que la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal (PSPV.PSOE, PP, Compromís y Vox) recordar a las personas que perdieron sus vidas, a sus familiares y a quienes dejaron atrás casas, coches y recuerdos. Al mismo tiempo, el acto servirá para mostrar un agradecimiento colectivo a toda la ciudadanía, empresas, entidades y administraciones que colaboraron desinteresadamente para ayudar a los afectados durante aquel episodio meteorológico excepcional.

'La Solidaritat guiant al poble' es el título del dibujo elaborado por Carlos Chiva y que se reproducuirá en Vila-real en memoria de las víctimas de la dana.

'La Solidaritat guiant al poble' es el título del dibujo elaborado por Carlos Chiva y que se reproducuirá en Vila-real en memoria de las víctimas de la dana. / Mediterráneo

Como símbolo de este reconocimiento, el Ayuntamiento impulsará la pintura de un mural conmemorativo que reproducirá la obra creada en su día por el artista vila-realense Carlos Chiva, inspirada en el espíritu de solidaridad y esperanza que surgió entre la ciudadanía durante aquellos días tan difíciles.

Espacio de encuentro, memoria y gratitud

El mural se ubicará en la calle València, en el entorno del jardín del sauce llorón, un espacio emblemático de encuentro, memoria y gratitud colectiva. El acto de presentación oficial se llevará a cabo próximamente, mediamte un evento abierto a toda la ciudadanía, para que Vila-real pueda compartir de manera unitaria este homenaje y reconocimiento.

Desde el ejecutivo local señalan que, con este gesto, "Vila-real reafirma su compromiso con los valores del diálogo, la solidaridad y el liderazgo comunitario, poniendo en valor la respuesta ejemplar de toda la ciudadanía ante las adversidades". Y añaden: “Este homenaje no solo recuerda a las víctimas, sino que también reconoce la fortaleza, la empatía y la unión de nuestro pueblo ante los momentos más duros. Es un símbolo de lo que somos capaces de lograr juntos y de nuestra capacidad de diálogo frente a otros municipios liderados por la derecha y la extrema derecha.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, hacen hincapié en que “Vila-real no olvida que aquel 29 de octubre sufrimos, pero también demostramos la mejor versión de nosotros mismos, y la sociedad vila-realense se volcó desde el primer momento. Este mural es un recuerdo permanente del dolor, pero sobre todo de la solidaridad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents