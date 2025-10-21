Unanimidad en Vila-real: Un mural homenajeará a las víctimas de la dana del 29-O

Vila-real sí que dedicará un homenaje a las víctimas de la dana que asoló varios municipios de la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024. Y no solo eso, sinó que el acto también servirá para agradecer y reconocer a la ciudadanía de Vila-real y de toda la Comunitat Valenciana su solidaridad con las personas y los pueblos afectados.

Y es que la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal (PSPV.PSOE, PP, Compromís y Vox) recordar a las personas que perdieron sus vidas, a sus familiares y a quienes dejaron atrás casas, coches y recuerdos. Al mismo tiempo, el acto servirá para mostrar un agradecimiento colectivo a toda la ciudadanía, empresas, entidades y administraciones que colaboraron desinteresadamente para ayudar a los afectados durante aquel episodio meteorológico excepcional.

'La Solidaritat guiant al poble' es el título del dibujo elaborado por Carlos Chiva y que se reproducuirá en Vila-real en memoria de las víctimas de la dana. / Mediterráneo

Como símbolo de este reconocimiento, el Ayuntamiento impulsará la pintura de un mural conmemorativo que reproducirá la obra creada en su día por el artista vila-realense Carlos Chiva, inspirada en el espíritu de solidaridad y esperanza que surgió entre la ciudadanía durante aquellos días tan difíciles.

Espacio de encuentro, memoria y gratitud

El mural se ubicará en la calle València, en el entorno del jardín del sauce llorón, un espacio emblemático de encuentro, memoria y gratitud colectiva. El acto de presentación oficial se llevará a cabo próximamente, mediamte un evento abierto a toda la ciudadanía, para que Vila-real pueda compartir de manera unitaria este homenaje y reconocimiento.

Desde el ejecutivo local señalan que, con este gesto, "Vila-real reafirma su compromiso con los valores del diálogo, la solidaridad y el liderazgo comunitario, poniendo en valor la respuesta ejemplar de toda la ciudadanía ante las adversidades". Y añaden: “Este homenaje no solo recuerda a las víctimas, sino que también reconoce la fortaleza, la empatía y la unión de nuestro pueblo ante los momentos más duros. Es un símbolo de lo que somos capaces de lograr juntos y de nuestra capacidad de diálogo frente a otros municipios liderados por la derecha y la extrema derecha.

Asimismo, hacen hincapié en que “Vila-real no olvida que aquel 29 de octubre sufrimos, pero también demostramos la mejor versión de nosotros mismos, y la sociedad vila-realense se volcó desde el primer momento. Este mural es un recuerdo permanente del dolor, pero sobre todo de la solidaridad”.