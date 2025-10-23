Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Vila-real alerta sobre un perfil falso del alcalde en redes sociales: "No aceptéis ninguna solicitud"

El perfil suplantador utiliza el nombre @alcaldebenlloch_, con un guion bajo final

José Benlloch, alcalde de Vila-real.

José Benlloch, alcalde de Vila-real. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Merche Martinavarro

El Ayuntamiento de Vila-real ha advertido a la ciudadanía sobre la creación de un perfil falso en redes sociales que suplanta la identidad del alcalde, José Benlloch. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, el propio Benlloch ha pedido máxima precaución y colaboración para denunciar la cuenta fraudulenta.

No aceptéis ninguna solicitud de amistad o seguimiento ni llamadas de WhatsApp que se estén haciendo en mi nombre con un perfil falso”, ha señalado el alcalde, quien ha precisado que el perfil suplantador utiliza el nombre @alcaldebenlloch_, con un guion bajo final.

Benlloch ha confirmado que ya se están realizando las averiguaciones y denuncias pertinentes para esclarecer los hechos y evitar posibles estafas o confusiones entre los vecinos. “Ayudadme a denunciarlo”, ha insistido en su publicación, que ha sido compartida desde las cuentas institucionales del consistorio.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de comprobar siempre la autenticidad de los perfiles antes de interactuar o facilitar información personal, especialmente cuando se trata de cargos públicos o instituciones. La cuenta oficial del alcalde es @alcaldebenlloch, sin guiones ni variaciones.

