Vila-real y la Cámara abren a la participación el diseño del Plan director del comercio

El Ayuntamiento de Vila-real y la Cámara de Comercio de Castellón, presentarán el próximo 27 de octubre, la propuesta de trabajo para elaborar el Plan director del comercio local de Vila-real, un proyecto participativo que servirá de hoja de ruta para la modernización, revitalización y fortalecimiento del comercio de proximidad en la ciudad. “El Plan debe construirse con las experiencias, ideas y aportaciones reales de las personas que mantienen vivo el comercio. Por ese motivo, invitamos al tejido empresarial de la ciudad a participar en esta jornada que sirva de espacio para compartir, escuchar y construir de forma colectiva para que el documento que se acabe elaborando sea realmente útil y realista”, ha destacado el edil de Comercio, Xus Madrigal.

¿Cómo participar?

El Plan director del comercio local nace con el objetivo de definir un marco de actuación claro y operativo que permita impulsar un modelo comercial más competitivo, sostenible y adaptado a las nuevas realidades de consumo. La iniciativa contempla un amplio proceso de participación ciudadana y sectorial, abierto a comerciantes, asociaciones empresariales, consumidores, técnicos municipales y ciudadanía. El acto tendrá lugar en la Casa dels Mundina de 14.30 a 16.30 horas, y contará con la participación del alcalde de la ciudad, José Benlloch; la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, M.ª Dolores Guillamón, y el director de la Oficina PATECO, Agustín Rovira. Además, la jornada incluirá la conferencia Innovar para sobrevivir: el camino del comercio local hacia el futuro, a cargo del experto en retail y fundador de Crearmas, Jorge Mas.

Benlloch

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacado: "Desde que llegamos al gobierno, hemos intentado ayudar siempre y estar junto a nuestro comercio de proximidad. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Vila-real, es muy importante mantener ese tejido comercial que nos da tantas cosas positivas. Las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de consumo hacen que el comercio cada vez tenga más dificultades", explica Benlloch. Pero más allá del Plan director con medidas "a medio y largo plazo, más complejas y que requieren de más tiempo también hace falta un plan de acción con medidas puntuales para mitigar los efectos y problemas de nuestro comercio porque el comercio de proximidad es fundamental, es vida", sentencia Benlloch. Así, la sesión también servirá para exponer algunas acciones previstas a corto plazo que prevé activar el consistorio en apoyo al comercio. Por último, el máximo responsable municipal ha destacado también la labor realizada por los técnicos de la Concejalía de Comercio en todo este proceso.

Modernización

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, M.ª Dolores Guillamón, ha destacado: “Este plan marca un paso firme y decidido hacia la modernización y revitalización del comercio de proximidad en Vila-real”. Además, ha añadido: “Desde la Cámara nos sentimos especialmente satisfechos de colaborar con el Ayuntamiento de Vila-real en un proyecto que refuerza nuestro compromiso compartido con el desarrollo económico y la cohesión territorial”.

La jornada de presentación se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, y supone el punto de partida de un proceso de trabajo conjunto que busca reforzar el papel del comercio como motor económico, social y urbano de la ciudad.