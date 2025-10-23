Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una maga, una actriu i una cantautora contra la violència de gènere en Vila-real

L'Ajuntament posa en marxa la nova edició de l'Escola Municipal d'Igualtat

Maria Fajardo va presentar la programació de la nova edició de l'escola contra la violència de gènere.

Maria Fajardo va presentar la programació de la nova edició de l'escola contra la violència de gènere. / Mediterráneo

Jaume Torres

Vila-real

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-real posa en marxa una nova Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, que arriba enguany a la setena edició amb una proposta formativa oberta a tota la ciutadania i orientada a promoure la igualtat real entre dones i homes, la prevenció de la violència de gènere, el respecte i els bons tractes en tots els àmbits de la vida. L’Escola d’Igualtat s’ha consolidat com un espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva on es comparteixen experiències, coneixements i valors que ajuden a construir una societat més justa, inclusiva i respectuosa amb la diversitat i amb la vida en igualtat.

Programació VII Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de Vila-real

Programació VII Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de Vila-real

Al llarg del curs es desenvoluparan nou sessions que abordaran temes d'actualitat que versen al voltant de la mirada i perspectiva feminista en diferents àmbits de la vida laboral, social, cultural, des d'una vessant tècnica, professional i acadèmica aterrada a les realitats de les dones. Temes com la manosfera i la influència de les xarxes socials en la construcció de la identitat en l’adolescència, la coeducació, la violència obstètrica, la perspectiva de gènere en l’arquitectura i en la construcció d’espais urbans, el feminisme intercultural, o les barreres de gènere en la creació artística, amb la participació d’expertes, investigadores, artistes i professionals de diferents disciplines que convidaran a pensar i a dialogar sobre la igualtat des de mirades molt diverses i complementàries.

Obertura

La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, serà l’encarregada d’inaugurar el curs 2025-2026 el dimarts 28 d’octubre i, a continuació, tindrà lloc la sessió titulada El dol silenciat, perspectiva ecosistèmica i de gènere en la pèrdua gestacional, perinatal i neonatal, a càrrec de Cristina Zahonero Casans i Laia Vilanova Marqués, de l’Associació Nubesma, entitat dedicada al suport en processos de dol gestacional i neonatal, en el mes què s’ha commemorat aquesta data tan simbòlica. Per tant, la primera sessió ofereix al mateix temps un espai de reconeixement i també d’expressió per a un dolor sovint invisibilitzat, posant veu a les dones i famílies que han viscut aquestes pèrdues des del silenci i la intimitat.

Les sessions tindran lloc a la sala de formació de la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) en horari de 18.00 a 20.00 hores, la majoria en dimecres, tot i que dues d’elles se celebraran en dimarts. L’assistència és lliure i oberta a tota la ciutadania, amb inscripció gratuïta i oberta durant tot el curs, que pot formalitzar-se a la Casa de la Dona, al carrer Santa Sofia número 2, de 9.00 a 13.00 hores, o bé a través del correu electrònic casadona@vila-real.es indicant en l’assumpte Escola d’Igualtat amb el formulari disponible al web municipal, en l’apartat Àrees > Igualtat > Activitats. Les persones que assistisquen a totes les sessions rebran una certificació oficial que acreditarà la seua formació.

Entre la programació destaca la taula rodona del 13 de maig Dones que fan art: barreres de gènere en la creació artística, amb la participació de la maga Patricia Ferrero, l'actriu María Zamora i la cantautora Maria Faubel.

També hi haurà una ponència sobre masculinitats juvenils i una altra sobre el feminisme en la cultura gitana, entre d'altres.

Cap a una igualtat real

La Regidoria d’Igualtat manté amb aquesta iniciativa el compromís de l’Ajuntament amb la formació, la sensibilització i la participació ciutadana com a eines essencials per avançar cap a una igualtat real i efectiva, així com la promoció d’una convivència basada en la llibertat de totes les persones. En paraules de la vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, cada edició de l’Escola d’Igualtat és "una oportunitat per a continuar aprenent col·lectivament, per a comprendre millor les desigualtats que encara persisteixen i per a donar veu a totes aquelles persones i col·lectius que treballen cada dia per un futur més igualitari". “El feminisme que defensem no és antagònic al masclisme. Masclisme és creure que l'home és superior a la dona i el feminisme busca la igualtat. Personalment considere que el gènere és una construcció social, no un símbol d'identitat, i per tant, per nàixer dona ens acompanya un biaix al llarg de les nostres vides. I amb aquesta concepció, l’Escola d’Igualtat per la qual aposte dona espai a temàtiques que aprofundeixen en aquestes realitats socials”, defensa Fajardo.

Noticias relacionadas y más

Amb aquesta setena edició, Vila-real referma el seu paper com a ciutat referent en el treball per la igualtat i la prevenció de la violència de gènere, impulsant una educació en valors que garantisca la convivència, la dignitat i el respecte mutu com a base per a una societat més justa, més lliure i més humana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents