Una maga, una actriu i una cantautora contra la violència de gènere en Vila-real
L'Ajuntament posa en marxa la nova edició de l'Escola Municipal d'Igualtat
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-real posa en marxa una nova Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, que arriba enguany a la setena edició amb una proposta formativa oberta a tota la ciutadania i orientada a promoure la igualtat real entre dones i homes, la prevenció de la violència de gènere, el respecte i els bons tractes en tots els àmbits de la vida. L’Escola d’Igualtat s’ha consolidat com un espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva on es comparteixen experiències, coneixements i valors que ajuden a construir una societat més justa, inclusiva i respectuosa amb la diversitat i amb la vida en igualtat.
Programació VII Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de Vila-realProgramació VII Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de Vila-real
Al llarg del curs es desenvoluparan nou sessions que abordaran temes d'actualitat que versen al voltant de la mirada i perspectiva feminista en diferents àmbits de la vida laboral, social, cultural, des d'una vessant tècnica, professional i acadèmica aterrada a les realitats de les dones. Temes com la manosfera i la influència de les xarxes socials en la construcció de la identitat en l’adolescència, la coeducació, la violència obstètrica, la perspectiva de gènere en l’arquitectura i en la construcció d’espais urbans, el feminisme intercultural, o les barreres de gènere en la creació artística, amb la participació d’expertes, investigadores, artistes i professionals de diferents disciplines que convidaran a pensar i a dialogar sobre la igualtat des de mirades molt diverses i complementàries.
Obertura
La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, serà l’encarregada d’inaugurar el curs 2025-2026 el dimarts 28 d’octubre i, a continuació, tindrà lloc la sessió titulada El dol silenciat, perspectiva ecosistèmica i de gènere en la pèrdua gestacional, perinatal i neonatal, a càrrec de Cristina Zahonero Casans i Laia Vilanova Marqués, de l’Associació Nubesma, entitat dedicada al suport en processos de dol gestacional i neonatal, en el mes què s’ha commemorat aquesta data tan simbòlica. Per tant, la primera sessió ofereix al mateix temps un espai de reconeixement i també d’expressió per a un dolor sovint invisibilitzat, posant veu a les dones i famílies que han viscut aquestes pèrdues des del silenci i la intimitat.
Les sessions tindran lloc a la sala de formació de la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) en horari de 18.00 a 20.00 hores, la majoria en dimecres, tot i que dues d’elles se celebraran en dimarts. L’assistència és lliure i oberta a tota la ciutadania, amb inscripció gratuïta i oberta durant tot el curs, que pot formalitzar-se a la Casa de la Dona, al carrer Santa Sofia número 2, de 9.00 a 13.00 hores, o bé a través del correu electrònic casadona@vila-real.es indicant en l’assumpte Escola d’Igualtat amb el formulari disponible al web municipal, en l’apartat Àrees > Igualtat > Activitats. Les persones que assistisquen a totes les sessions rebran una certificació oficial que acreditarà la seua formació.
Entre la programació destaca la taula rodona del 13 de maig Dones que fan art: barreres de gènere en la creació artística, amb la participació de la maga Patricia Ferrero, l'actriu María Zamora i la cantautora Maria Faubel.
També hi haurà una ponència sobre masculinitats juvenils i una altra sobre el feminisme en la cultura gitana, entre d'altres.
Cap a una igualtat real
La Regidoria d’Igualtat manté amb aquesta iniciativa el compromís de l’Ajuntament amb la formació, la sensibilització i la participació ciutadana com a eines essencials per avançar cap a una igualtat real i efectiva, així com la promoció d’una convivència basada en la llibertat de totes les persones. En paraules de la vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, cada edició de l’Escola d’Igualtat és "una oportunitat per a continuar aprenent col·lectivament, per a comprendre millor les desigualtats que encara persisteixen i per a donar veu a totes aquelles persones i col·lectius que treballen cada dia per un futur més igualitari". “El feminisme que defensem no és antagònic al masclisme. Masclisme és creure que l'home és superior a la dona i el feminisme busca la igualtat. Personalment considere que el gènere és una construcció social, no un símbol d'identitat, i per tant, per nàixer dona ens acompanya un biaix al llarg de les nostres vides. I amb aquesta concepció, l’Escola d’Igualtat per la qual aposte dona espai a temàtiques que aprofundeixen en aquestes realitats socials”, defensa Fajardo.
Amb aquesta setena edició, Vila-real referma el seu paper com a ciutat referent en el treball per la igualtat i la prevenció de la violència de gènere, impulsant una educació en valors que garantisca la convivència, la dignitat i el respecte mutu com a base per a una societat més justa, més lliure i més humana.
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló