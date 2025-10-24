El área industrial de la zona sur de Vila-real estrenará un carril ciclopeatonal y alumbrado led en 2026

El Ayuntamiento de Vila-real ha sacado a licitación las obras de mejora y modernización del área industrial de la zona sur, en el entorno del Camí Artana, por un importe de 299.999 euros. El proyecto, subvencionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), se tramita por vía urgente para garantizar su ejecución dentro de los plazos fijados por el organismo autonómico, que exige que las actuaciones estén completamente finalizadas antes del 31 de diciembre de 2026.

Según consta en los pliegos, la urgencia en la adjudicación responde a la necesidad de iniciar los trabajos este mismo año con el objetivo de cumplir los plazos y asegurar la financiación. Las obras se consideran de interés público, al tratarse de una intervención que contribuirá a modernizar las infraestructuras de los polígonos industriales municipales y mejorar la competitividad del tejido empresarial local.

Cabe recordar que el pleno municipal aprobó el pasado mes de junio la solicitud de dos ayudas de 300.000 euros cada una al Ivace, destinadas a dos proyectos de inversión en la mejora y modernización de áreas industriales. Una de las actuaciones previstas corresponde al Camí Artana.

El proyecto del Camí Artana, según explicaron entonces fuentes municipales, incluye la creación de un nuevo itinerario peatonal y ciclista en el margen derecho de la vía, junto con la instalación de una canalización soterrada para alumbrado público y fibra óptica. En el margen izquierdo se prevé ampliar la acera, reubicar las columnas de alumbrado y sustituir las luminarias actuales por tecnología led, más eficiente y sostenible.

Además, se contempla el reasfaltado completo de la calzada y la reparación del firme en la zona próxima al pozo de registro de la rotonda que conecta con la ronda sur. También se actuará en la red de abastecimiento de agua, sustituyendo los tramos en mal estado, y se instalarán nuevos hidrantes contra incendios, ya que los existentes resultan insuficientes para la normativa vigente.

En materia de señalización viaria, el proyecto prevé redefinir la señalización horizontal y vertical para adaptarla a la nueva configuración del vial, que mejorará la seguridad tanto para vehículos como para peatones y ciclistas.

Una intervención necesaria para atraer nuevas empresas

Tal como recogen los pliegos técnicos, aunque el ámbito de actuación está clasificado como suelo urbano por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU), su urbanización presenta carencias estructurales que se pretende subsanar con esta intervención.

Entre las deficiencias actuales se destacan la ausencia de itinerarios peatonales y ciclistas, la accesibilidad insuficiente en aceras y la obsolescencia de la capa de rodadura y del alumbrado público. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca potenciar la implantación de nuevas industrias, mejorar la productividad de las empresas existentes y reactivar la actividad económica en una zona estratégica del municipio.

No obstante, el propio proyecto reconoce que, debido a la limitación presupuestaria, no será posible ejecutar todas las mejoras necesarias en esta fase. Por ello, el consistorio ha optado por priorizar las actuaciones más urgentes e imprescindibles para la modernización del polígono, con el compromiso de continuar avanzando en futuras convocatorias. El plazo de ejecución de las obras está estimado entre seis y ocho meses, a desarrollar durante los ejercicios 2025 y 2026.