El compromís amb el medi ambient té premi a Vila-real
L'Ajuntament organitza la Gala del XX Premi Empresarial i Social a la Sostenibilitat
L’Ajuntament de Vila-real posarà punt final al 20é Mes de la Sostenibilitat Ambiental aquest dimarts, 28 d’octubre, amb la celebració de la Gala del XX Premi Empresarial i Social a la Sostenibilitat, una cita que reconeix el treball d’entitats, empreses i persones compromeses amb la protecció del medi ambient i la construcció d’una Vila-real més sostenible.
En aquesta edició, els guardons han estat atorgats a Quimialmel Recycling, pel desenvolupament de la sostenibilitat i l’economia circular; Bestiollar Group, per la promoció i protecció de la biodiversitat; Pedro Miguel Carda Usó, per la seua promoció i vocació científica i l’IES Francesc Tàrrega entre d’altres, per la iniciativa del professor Jorge Albuixech i el seu alumnat, serà reconegut per la divulgació dels valors de la sostenibilitat. A més, durant la gala es farà també el lliurament del premi del concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible de l’edició 2024 que duia per lema Passat, present i futur de les bajoques a Vila -real, en què ha resultat guanyador el col·legi Santa Maria amb el projecte Les bajoques a Vila-real. En la Gala de la Sostenibilitat es realitzarà, a més, un repàs de les activitats dutes a terme durant tot el mes.
Valoració
La vicealcaldessa i regidora de Medi Ambient, Maria Fajardo, ha destacat: “Els premiats comparteixen un objectiu comú: el seu compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular com a claus per a protegir el nostre entorn i salvaguardar els recursos naturals del planeta”.
Així mateix, Fajardo ha felicitat les persones i entitats guardonades per la seua implicació en la defensa dels valors de la sostenibilitat, i ha animat la ciutadania a participar en la cloenda del Mes de la Sostenibilitat. La gala tindrà lloc aquest dimarts, 28 d’octubre, a les 19.00 hores, al Gran Casino de Vila-real.
Amb aquest acte, l’Ajuntament posa el colofó a un mes ple d’activitats educatives, divulgatives i participatives per a conscienciar la població sobre la importància d’avançar cap a un futur més respectuós amb el medi ambient.
Premis 20é Mes de la Sostenibilitat 2025
1. Premi a la divulgació dels valors de la sostenibilitat: IES Francesc Tàrrega
L’Institut d’Educació Secundària Francesc Tàrrega, amb la implicació del professor Jorge Albuixech, ha impulsat entre l’alumnat la mobilitat sostenible mitjançant l’ús de la bicicleta. Aquesta iniciativa no sols promou hàbits de vida saludables, sinó que també afavoreix la cohesió del grup i la cura mútua entre l’alumnat, transmetent valors essencials de responsabilitat i respecte pel medi ambient.
2. Premi al desenvolupament de la sostenibilitat i l’economia circular: Quimialmel Recycling
L’empresa Quimialmel Recycling és reconeguda per la seua tasca com a operadora autoritzada en la gestió de residus en l'àmbit estatal i internacional. Amb un equip altament qualificat i l’ús de tecnologia d’avantguarda, l’empresa ofereix serveis mediambientals especialitzats en la gestió de residus industrials i biosanitaris. El seu compromís amb la recuperació i transformació dels residus en recursos valuosos exemplifica els principis de l’economia circular i la sostenibilitat empresarial.
3. Premi a la promoció i protecció de la biodiversitat: Bestiollar
L’empresa Bestiollar destaca per la seua innovadora aposta en el cultiu de la mosca soldado negra (Hermetia illucens), amb la qual transforma residus orgànics en recursos útils per a la producció animal i agrícola. Mitjançant la bioconversió, aconsegueix reduir els costos de gestió de residus de la indústria agroalimentària, generant larves d’alt valor nutricional i fertilitzants orgànics rics en quitina. La seua activitat representa un exemple d’economia circular i respecte per la biodiversitat.
4. Premi a la promoció i la vocació científica: Pedro Manuel Carda Usó
El professor Pedro Manuel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química Inorgànica i Orgànica a la Universitat Jaume I, és reconegut per la seua trajectòria acadèmica i científica exemplar. La seua vocació, dedicació i contribució a la recerca i la formació de noves generacions de científics representen un model de compromís amb el coneixement, la innovació i el desenvolupament sostenible.
5. Premi concurs “Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible”: col·legi Santa Maria
El col·legi Santa Maria rep aquest reconeixement per l’elaboració d’un vídeo i un dossier dedicats a destacar la importància que va tindre per a Vila-real el cultiu de la bajoca durant el segle passat. Aquest treball fa valdre la memòria agrícola local i connecta les arrels del nostre territori amb els valors actuals de la sostenibilitat. El centre educatiu manté, a més, una implicació constant en la difusió d’aquests valors entre el seu alumnat, fomentant la consciència mediambiental i el respecte pel nostre entorn.