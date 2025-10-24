Redistribució de regidories
Vila-real reestructura l'equip de govern un any després del Pacte de la Llum de Tol
L'objectiu de la remodelació és "encarar amb més força i eficiència la recta final de la legislatura"
Després d’un any de treball conjunt des de la signatura del Pacte de la Llum de Tol entre PSPV-PSOE i Compromís per Vila-real, els dos grups polítics han acordat una remodelació organitzativa amb l’objectiu d’encarar amb més força i eficiència la recta final de la legislatura.
PSPV-PSOE
Per part del PSPV-PSOE, el Secretari Local, José Benlloch, ha destacat: “Aquests ajustos són fruit de l’experiència d’un any de govern compartit, de diàleg i de cooperació. Volem reforçar algunes àrees clau per a millorar la gestió i continuar avançant en la transformació de la Nova Vila-real del segle XXI: solidària, inclusiva, sostenible, innovadora i plena d’oportunitats”.
Així el Partit Socialista de Vila-real subratlla també que “el balanç d’aquest primer any de treball conjunt és molt positiu: hem recuperat estabilitat política, hem sumat esforços i hem posat en marxa projectes que responen a les necessitats de la ciutadania. Vila-real avança de nou amb un projecte compartit que posa les persones al centre”.
Compromís
Per la seua part, la Secretaria Local de Compromís, Mònica Àlvaro manifesta: “Aquesta reorganització ens permet guanyar eficàcia i coordinació interna i reforçar els valors que ambdós grups polítics hem manifestat són imprescindibles per posar Vila-real al servei de totes i tots”.
D’esta manera la coalició valencianista, destaca que “Vila-real és hui un referent de cooperació i diàleg, una ciutat que aposta per la convivència, la memòria democràtica i la diversitat com a senyes d’identitat. El nostre objectiu és continuar governant amb proximitat, valentia i sensibilitat social, cuidant de les persones i el nostre patrimoni col·lectiu”.
Cooperació
Per part de l’equip de govern, del qual formen part ambdós partits politics, assenyalen que Vila-real és un exemple de govern de progrés, refugi i resistència davant dels retalls i del retrocés en drets i llibertats que representen els governs del PP i Vox en altres institucions. “Mentre uns retallen i enfronten, Vila-real suma, coopera, genera diàleg i convivència i construeix futur” afigen.
A més, a nivell institucional cal remarcar que els canvis en l’equip de govern arriben mentre s’està treballant en la presentació del projecte de pressupost de 2026, que adaptarà la seua estructura al nou organigrama del govern. Tal com s’han compromés les dues formacións polítiques, l’alcalde dictarà en els propers dies el decret corresponent amb els ajustos, que es desprenen de la voluntat dels dos partits del govern per afrontar amb garanties els reptes que queden per davant.
Nova distribució de delegacions
JOSÉ BENLLOCH: alcalde, Agenda Urbana Vila-real 2030, Fons Europeus i nou projecte Emfebe (Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional)
MARIA FAJARDO: portaveu de l'equip de govern i regidora delegada d'Igualtat, Cultura, Serveis Públics i Cementeri
EMILIO M. OBIOL: regidor delegat de Territori, Habitatge i Mobilitat
SABINA ESCRIG: portaveu adjunta de l'equip de govern i regidora delegada de Recursos Humans i Hisenda
XUS MADRIGAL: regidor delegat de Comunicació, Esports; Comerç, Mercats i Hostaleria
NOELIA SAMBLÁS: regidora delegada de Turisme, Setmana Santa i Ermita de la Mare de Déu de Gràcia; Proximitat i Atenció Ciutadana
ANTONIO MARÍN: regidor delegat de Serveis Socials i Sanitat; Cooperació Internacional i Mediació; Seguretat i Emergències; Agricultura
MIRIAM CARAVACA: regidora delegada de Festes i Tradicions; Participació Ciutadana
SANTI CORTELLS: regidor delegat de Transparència, Normalització Lingüística, Arxiu Municipal, Museus i Diàleg Intercultural
ANNA VICENS: regidora delegada d'Administració Local i Educació
JAVIER LÓPEZ: regidor delegat de Joventut, Medi Ambient i Congressos
ANA TORRES: regidora delegada d'Economia, Innovació, Benestar Animal i Universitat Popular
DIEGO A. VILA: regidor delegat de Relacions Institucionals i Societat Digital (Informàtica i TIC's)
DORA SAURA: regidora delegada de Memòria Democràtica i Reconeixement a les persones majors
