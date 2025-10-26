La Fira de la Sostenibilitat ompli amb activitats i productes locals el Termet de Vila-real
La programació especial del mes culminarà dimarts amb la gala dels premis que reconeixen el compromís ambiental d’empreses i les entitats locals
El Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real és aquest cap de setmana l’escenari de la III Fira d’Agroecologia i Sostenibilitat, que reuneix agricultors, entitats ambientals i famílies en una trobada dedicada a la producció sostenible, la biodiversitat i el consum responsable. La cita forma part del 20é Mes de la Sostenibilitat, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient, i ha comptat amb la participació de l’alcalde José Benlloch i altres membres de la corporació.
El públic gaudeix de tallers, teatre i activitats gratuïtes que posen en valor els productes locals i la importància dels hàbits saludables. La fira s’ha incorporat a la 12a Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià i a la 3a Jornada Internacional d’Agroecologia i Fona, consolidant Vila-real com un referent en la matèria.
Al llarg d’octubre, Vila-real ha desenvolupat una àmplia programació amb iniciatives com el 9é curs d’Agroecologia i Sostenibilitat, la campanya de reducció d’embolcalls per a escolars, el projecte Labellaivellabella al Centre de Congressos —una proposta educativa que consciencia sobre la importància de les abelles—, o la plantació d’arbres al jardí de la Ciutat Esportiva Municipal, a càrrec del voluntariat de Pamesa Grupo Empresarial.
També s’ha presentat el concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible 2025 i el banc de llavors municipal, iniciatives que promouen la renaturalització dels espais urbans i la conservació de varietats locals. Paral·lelament, la Fundació Caixa Rural acull l’exposició Canvi climàtic, oberta fins al 31 d’octubre.
Els premis, el colofó
La programació culminarà aquest dimarts amb la Gala del 20é Premi Empresarial i Social a la Sostenibilitat, que tindrà lloc al Gran Casino a les 19.00 hores. L’acte reconeixerà el treball d’empreses, entitats i persones compromeses amb la protecció del medi ambient.
Entre els premiats figuren Quimialmel Recycling, pel seu lideratge en economia circular; Bestiollar Group, per la promoció de la biodiversitat; el professor Pedro Manuel Carda Usó, per la seua trajectòria científica; l’IES Francesc Tàrrega, per fomentar la mobilitat sostenible; i el col·legi Santa Maria, guanyador del concurs escolar amb el projecte de Les bajoques.
La vicealcaldessa i regidora de Medi Ambient, Maria Fajardo, ha destacat que «els premiats comparteixen un objectiu comú: el seu compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular com a claus per a protegir el nostre entorn i salvaguardar els recursos naturals del planeta». Amb aquesta gala, Vila-real posa el colofó al mes.
