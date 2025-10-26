Vila-real se afianza como referente de la divulgación de la ciencia y la naturaleza

El XXII Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía ha concluyó este domingo en Vila-real con un éxito rotundo de participación. Más de 200 personas asistieron a las 16 ponencias y actividades realizadas durante el fin de semana en el Centre de Congressos i Convencions El Molí, que registró un lleno total en varias sesiones y consolidó la cita como un referente internacional en divulgación científica y fotografía ambiental.

Organizado por el Ayuntamiento de Vila-real y EDC Natura-Fundación Omacha, el congreso superó todas las expectativas, tanto por la calidad de sus ponentes como por la respuesta del público. «Hemos tenido que poner más sillas, especialmente el sábado por la tarde, que fue espectacular, con gente joven y de todas las edades», destacó Julio García Robles, uno de los coordinadores del evento, quien valoró esta edición como «una de las más completas y participativas» de los últimos años.

La programación se desarrolló con total normalidad, salvo la ponencia del periodista Abel Campos sobre el cambio climático, prevista para el sábado por la mañana, que tuvo que cancelarse por motivos laborales de este.

El resto del programa se llevó a cabo según lo previsto, con intervenciones de científicos y fotógrafos referentes, como el doctor Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha y galardonado como Explorador del Añopor la National Geographic Society, o el presidente de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA), José Benito Ruiz, que cerró el congreso.

El público viajó sin moverse de Vila-real a escenarios tan diversos como el desierto de Namibia, la sabana del Masai Mara, el Pantanal o la Orinoquia, a través de las experiencias y fotografías de Albert Masó, Pere Ribas, Javier Moreno y María Henao.

También hubo espacio para los nuevos valores, como Ariadna Lacruz, Hugo Díez y Marc Albiac, que mostraron su particular visión del medio natural. De forma especial destacaron las presentaciones de los vila-realenses Miguel Alberto Olaya y Vicent Ginés, autores de Portfolio y El Millars, un río de humanidad, que emocionaron al público con sus obras dedicadas al río Millars. «Han tenido muchísimo éxito», los asistentes conectaron con el río, con su fauna y con el valor que tiene el paisaje local, señaló García Robles, a modo de balance del exitoso congreso.

El organizador destacó además el espíritu colaborativo y formativo del encuentro: «Esta edición deja un mensaje claro: la necesidad de involucrarse en la divulgación de la naturaleza para proteger espacios como el Termet de Vila-real. Se han sumado jóvenes que están empezando ahora en ciencia y fotografía, y se nutren de auténticos profesionales. De ahí surgen proyectos que unen a las nuevas generaciones con los veteranos», expresó el responsable.

Vila-real, referente

El simposio concluyó este domingo con las ponencias dedicadas al Pantanal y la fotografía de paisaje, a cargo de José María Fernández Díaz Formentí y José Benito Ruiz, que pusieron el broche final a una edición que volvió a situar a Vila-real como referente en ciencia, arte y conservación ambiental.

«Gracias al simposio, la ciudad de Vila-real es conocida en muchos lugares dentro del ámbito de la ciencia y la naturaleza», subrayó García Robles.