El PP demana cedir sòl a la Generalitat per a construir vivendes a Vila-real
El portaveu popular, Adrián Casabó, lamenta que any i mig després d'adherir-se al Pla Viu, Vila-real encara no ha oferit cap parcel·la per a l'estudi de viabilitat
El Partit Popular de Vila-real demana l'alcalde, José Benlloch (PSPV-PSOE). que pose a la disposició de la Generalitat sòl per a poder estudiar la seua viabilitat per a la construcció de vivendes a la ciutat. “Fa any i mig que la nostra ciutat es va adherir al Pla Viude la Generalitat després d'una proposta del PP, però encara hui dia no s'ha posat a disposició cap solar per al seu estudi”, ha lamentat el portaveu popular, Adrián Casabó.
El líder dels populars ha assenyalat que “teníem una gran oportunitat per a donar resposta a un problema que afecta els nostres veïns com és l'accés a l'habitatge i de moment el govern de Benlloch no ha fet cap pas, la qual cosa demostra la seua falta de projecte de futur per a la ciutat i la seua poca preocupació pels problemes reals dels vila-realencs”.
Casabó ha insistit en la dificultat que tenen molts vila-realencs i, de manera especial els joves, per a accedir a un habitatge. “Els preus per a comprar un immoble han pujat en els últims 10 anys un 50% i els dels lloguers quasi un 90%. Vila-real és un dels municipis de la Comunitat on més ha pujat el lloguer en els últims anys”, ha explicat.
10.000 habitatges de protecció pública a la Comunitat
“Esperem que pel caos en la gestió del govern de Benlloch no ens hàgem de penedir i que Vila-real puga disposar d'alguna dels 10.000 habitatges de protecció pública que es construiran en la Comunitat en els pròxims anys", ha insistit el líder del PP. De moment, ja són més de 200 parcel·les de tota la Comunitat que s'estan analitzant perquè els ajuntaments han posat solars a la disposició de la Generalitat, “així que anem ja per darrere de molts municipis que han iniciat el treball a temps”.
"L'aposta de la Generalitat governada pel PP és ferma per a abordar la problemàtica de l'habitatge com així es demostra amb l'impuls de bonificacions fiscals per a l'adquisició de primers habitatges, especialment per a joves”, ha conclòs Casabó.
