Vila-real explora una mejor convivencia entre personas y mascotas a través del arte y el diseño

Alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Castelló presentan nueve proyectos para diferentes zonas de la ciudad que favorezcan la convivencia entre humanos y animales

Foto de familia de la presentación de los proyectos 'Workshop Vila-real 2025'.

Darío Pitarch

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha acogido la presentación de los proyectos del Workshop Vila-real 2025 de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Castelló, dedicado este año al diseño multiespecie, una iniciativa que invita a reflexionar sobre la convivencia entre personas, animales y entorno urbano. Los equipos participantes han desarrollado varias propuestas de intervención en diferentes espacios de la ciudad, con una visión innovadora y respetuosa con la naturaleza.

En total, 84 alumnos de la EASD han participado en el taller, organizados en nueve equipos multidisciplinarios formados por estudiantes de diseño de interiores, diseño de producto, ciclos de cerámica, arquitectura efímera y proyectos y dirección de obras de decoración. Sus propuestas se han centrado en varias zonas de Vila-real, como el entorno de la calle Joanot Martorell, el Molí la Vila, el jardín de Jaime I y la plaza Major, espacios que visitaron previamente para adaptar sus ideas de intervención.

Huellas en las ondas, Entre Murs, Entrelaçad@s, El cau felí, Proyecto Nómada, Cohabitat, Octohàbitat -Sembrem refugis, collim vida-, El Piulat y Catuí son las nueve iniciativas presentadas y que, de forma innovadora, plantean opciones para integrar la vida humana y animal en uso de materiales como el acero, la madera, el hormigón, las placas solares, la cerámica y otros elementos naturales, entre otros.

El alcalde, José Benlloch, durante su intervención en la presentación del proyecto.

Colaboración iniciada en 2018

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha asistido a la presentación de los proyectos y ha recordado que “la colaboración que iniciamos ya en 2018, de la mano de Marina García-Broch, es un ejemplo de cooperación entre el ámbito académico, la administración y la empresa privada, que ha dado frutos muy interesantes para la ciudad”. Entre los proyectos de años anteriores, Benlloch ha destacado “la identificación de la BUC con flores de naranjo, la creación de un punto de bookcrossing en el Espai Jove que recuperaba la esencia naranjera del antiguo almacén, el diseño de las luminarias para el edificio de Joventut o el elemento de arte urbano Miratge”.

Por su parte, la edila de Innovación, Ana Torres, ha agradecido “la implicación de los jóvenes y del profesorado”, que han sido parte activa de una iniciativa que fomenta la creatividad, el respeto por el medio ambiente y la conexión entre el diseño y la vida urbana. Torres ha explicado que el proyecto ganador se elegirá durante las próximas semanas por parte de un jurado profesional.

