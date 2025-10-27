Vila-real sienta las bases para trazar su nuevo plan de impulso al comercio local dos décadas después

Vila-real ha iniciado este lunes su hoja de ruta para contar, dos décadas después, con un nuevo plan director del comercio local. El actual data del año 2003, en los albores de la era de internet, por lo que el Ayuntamiento emprende el camino para actualizar y elaborar desde cero un proyecto que se ha quedado desfasado y obsoleto.

Para ello, la Casa dels Mundina ha acogido la jornada de presentación del futuro plan director, en un acto que ha estado encabezado por el alcalde, José Benlloch; la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón; y el director de la oficina del Plan de Acción Territorial del Comercio (Pateco), Agustín Rovira.

Tal como detalla el concejal de Comercio, Xus Madrigal, a Mediterráneo, el acto de este lunes ha sido la puesta en marcha del plan de trabajo, en el que han expuesto las acciones que van a llevar a cabo para definir el nuevo plan, como "aulas, apoyo de expertos, consultas o encuestas".

El edil tiene claro que, "además de teorizar", tienen previsto ya "implementar acciones y medidas" durante el tiempo que cueste elaborar y presentar el nuevo plan, que calcula que les llevará "alrededor de un año".

José Benlloch y Lola Guillamón han presidido el acto. / Kmy Ros

Proyecto transversal y participativo

Una de las características que pretenden que defina el nuevo plan es su transversalidad y carácter participativo. Madrigal tiene claro que la elaboración trasciende más allá solo de la vertiente comercial, por lo que muchas concejalías estarán involucradas en su redacción.

Además, el edil subraya la importancia de "implicar" a todos los actores posibles, como comerciantes, asociaciones empresariales, consumidores, técnicos municipales, vecinos en general y también el resto de fuerzas políticas, dado que tiene que ser "un documento adaptado a todos los cambios que se han experimentado en estas dos décadas y a todos los que están por venir durante los próximos años". Por ello, contará con un amplio proceso de participación ciudadana y sectorial.

No en vano, el plan del comercio que sigue vigente es un proyecto que "se ha quedado finito y no se puede estirar más". "La sociedad actual es completamente diferente y distinta respecto a cuando se hizo el plan en 2003, partiendo de la forma de relacionarse y comunicarse, ya que estamos hablando de una época en la que internet estaba saliendo", desgrana Madrigal.

Los bonos comercio, lo más inmediato

Dentro de las acciones previstas a corto plazo para ayudar a incentivar el comercio local, la más inmediata será el lanzamiento de una nueva edición de los bonos comercio, que este año pasarán a tener una cuantía de 200.000 euros. "No obstante, el futuro plan es un proyecto complejo y concebido a largo plazo que no se puede limitar únicamente a los bonos comercio, que pueden servir para mitigar los efectos de una mala temporada para los comercios, pero el sector requiere de medidas más transversales", sostiene Xus Madrigal.