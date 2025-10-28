Vila-real reprén dos campanyes per a fomentar l’ús del valencià i el nom correcte de la ciutat
Es tracta de les iniciatives 'L’atenem en valencià' i 'El nom és Vila-real'
La Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real ha presentat aquest dimarts una nova edició de la històrica campanya L’atenem en valencià, una iniciativa que va nàixer fa quasi 25 anys amb la icònica barraqueta com a símbol de compromís lingüístic.
La campanya torna enguany amb una imatge renovada i amb un missatge molt clar: fomentar que els ciutadans i ciutadanes utilitzen el valencià en tots els àmbits de la vida quotidiana, des dels restaurants, bars i comerços, fins als supermercats, quioscos, l’Ajuntament, el Registre, els centres educatius, Hisenda, la Policia Nacional o qualsevol altra administració o servei públic. “Atendre en valencià és atendre amb naturalitat, proximitat i orgull del que som”, ha destacat el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells.
Barraqueta gegant
Com a element central de la campanya, s’ha creat una barraqueta gegant amb el lema L’atenem en valencià, que recorrerà diferents punts de la ciutat perquè veïnat i col·lectius puguen fer-se fotos o reels i compartir-los a les xarxes socials. L’objectiu és implicar tota la societat vila-realenca en la difusió del valencià i el nom de la ciutat i convertir la barraqueta en un símbol modern i participatiu de la identitat lingüística. La part posterior de la barraqueta incorpora també la campanya El nom és Vila-real, que recorda que aquest és l’únic nom oficial de la ciutat, amb guionet i la “r” minúscula. “El nom forma part de la nostra marca de ciutat, de la nostra identitat i del nostre patrimoni comú. Escriure’l correctament és una manera més de fer poble i de respectar allò que som”, ha explicat Cortells.
Implicació de tots els departaments municipals
L’Ajuntament demanarà a partir d’ara la implicació de tots els departaments municipals —Comerç, Esports, Atenció Ciutadana, Educació, Cultura, etc.— així com dels agents socials, associacions, empreses, l'administració estatal i entitats col·laboradores. L’objectiu és que la normalització del valencià i la defensa del nom correcte de Vila-real siga una tasca col·lectiva, compartida per tothom.
Perquè la campanya arribe més lluny, el regidor ha convidat tothom a sumar-se també a les xarxes socials amb el hashtag #Vila_real_pel_valencià. “Compartint fotos de les barraquetes, missatges en valencià o moments quotidians en els quals fem servir la nostra llengua, contribuïm a fer visible que Vila-real parla, viu i estima el valencià. Cada publicació compta per a continuar avançant en la normalització lingüística i en l’orgull de dir ben alt: el nom és Vila-real i la llengua, el valencià”, ha argumentat el regidor de Normalització que també ha agraït la cessió de la imatge de la campanya El nom és Vila-real al seu creador, l’humorista gràfic i Medalla d’Or de Vila-real, Enric Arenós, Quique.
“El valencià és la llengua que ens uneix i el nom de Vila-real és el símbol que ens identifica. Amb aquesta campanya volem que tots i totes ens sentim part d’un mateix projecte: una ciutat orgullosa de la seua llengua i del seu nom”, ha defensat Cortells.
