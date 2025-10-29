Una gala amb cinc premiats posa la guinda al Mes de la Sostenibilitat a Vila-real
El Gran Casino acull la cerimònia final del cicle on guardonen a Quimialmel Recycling, Bestiollar Group, Pedro Miguel Carda, l’IES Francesc Tàrrega i el col·legi Santa Maria
Després d’un mes temàtic dedicat a conscienciar sobre el medi ambient, Vila-real va posar aquest dimarts la guinda al 20é Mes de la Sostenibilitat amb una gala on van entregar els guardons a cinc guardonats.
IES Francesc Tàrrega
El premi a la divulgació dels valors de la sostenibilitat va recaure en l’IES Francesc Tàrrega, institut que, amb la implicació del professor Jorge Albuixech, ha impulsat entre l’alumnat la mobilitat sostenible amb l’ús de la bicicleta.
Aquesta iniciativa no sols promou hàbits de vida saludables, sinó que també afavoreix la cohesió del grup i la cura mútua entre l’alumnat, transmetent valors essencials de responsabilitat i respecte pel medi ambient.
Quimialmel Recycling
El premi al desenvolupament de la sostenibilitat i l’economia circular va ser per a Quimialmel Recycling, empresa reconeguda per la seua tasca com a operadora autoritzada en la gestió de residus en l'àmbit estatal i internacional.
Amb un equip altament qualificat i l’ús de tecnologia d’avantguarda, l’empresa ofereix serveis mediambientals especialitzats en la gestió de residus industrials i biosanitaris. El seu compromís amb la recuperació i transformació dels residus en recursos valuosos exemplifica els principis de l’economia circular i la sostenibilitat empresarial.
Bestiollar Group
El reconeixement a la promoció i protecció de la biodiversitat va anar a parar a Bestiollar, companyia que destaca per la seua innovadora aposta en el cultiu de la mosca soldado negra (Hermetia illucens), amb la qual transforma residus orgànics en recursos útils per a la producció animal i agrícola.
Mitjançant la bioconversió, aconsegueix reduir els costos de gestió de residus de la indústria agroalimentària, generant larves d’alt valor nutricional i fertilitzants orgànics rics en quitina. La seua activitat representa un exemple d’economia circular i respecte per la biodiversitat.
Pedro Manuel Carda Usó
El premi a la promoció i la vocació científica va ser per a Pedro Manuel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química Inorgànica i Orgànica a la Universitat Jaume I, reconegut per la seua trajectòria acadèmica i científica exemplar.
La seua vocació, dedicació i contribució a la recerca i la formació de noves generacions de científics representen un model de compromís amb el coneixement, la innovació i el desenvolupament sostenible.
Col·legi Santa Maria
I el premi del concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible va recaure en el col·legi Santa Maria, que va elaborar un vídeo i un dossier dedicats a destacar la importància que va tindre per a Vila-real el cultiu de la bajoca durant el segle passat.
Aquest treball fa valdre la memòria agrícola local i connecta les arrels del nostre territori amb els valors actuals de la sostenibilitat. El centre educatiu manté, a més, una implicació constant en la difusió d’aquests valors entre el seu alumnat, fomentant la consciència mediambiental i el respecte pel nostre entorn.
La vicealcaldessa i regidora de Medi Ambient, Maria Fajardo, va tindre paraules de felicitació a cadascun dels guardonats.
